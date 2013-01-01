Лук по-японски выращивают на территории опережающего развития «Южная» на Сахалине



Резидент ТОР совхоз «Тепличный» завершил строительство крупного тепличного комплекса и осваивает японскую технологию производства репчатого лука

Преимущество этой технологии - в увеличении количества рассады без расширения тепличных площадей. Новая линия позволяет улучшить точность посева, увеличивает скорость посадки и объём производства. Если в прошлом году с одного гектара в «Тепличном» собирали около 150 тонн репчатого лука, то в этом году - вдвое больше.

Год назад репчатый лук сажали при помощи адаптированной машины для посадки капусты. Более продуктивный метод выращивания нашли у японцев. Подписали договор с японской компаний, приобрели оборудование по посеву семян, высадке рассады в поле и линию по промывке кассет после высадки. Это современное, высокопроизводительное, экономичное, мобильное и компактное оборудование. Раньше на посадке лука работало пять-шесть человек, теперь справляется один»,- рассказал генеральный директор совхоза «Тепличный» Виктор Бутков.

Он отметил, что преимущества от нововведений вскоре почувствуют и покупатели репчатого лука - за счет экономии на тепличных площадях и горюче-смазочных материалах снижается себестоимость и цена этого продукта.

В этом году резидент ТОР «Южная» совхоз «Тепличный» завершил реализацию своего инвестпроекта, заменив шесть гектаров старых, построенных более 40 лет назад теплиц новым тепличным комплексом.

В целом в регионе благодаря вводу новых тепличных площадей за год на четверть увеличилось производство овощей закрытого грунта. Потребности жителей области сегодня полностью обеспечены выращенными на Сахалине картофелем и овощами открытого грунта.

Сахалинская область , Дальневосточный федеральный округ