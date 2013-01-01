Логистический центр с участием китайских инвестиций создадут в Любинском районе Омской области



Всего три соглашения подписано с народным правительством г. Шуан Ляо провинции Цзилинь.

Делегация города Шуан Ляо Китайской Народной Республики во главе с заместителем генерального секретаря КПК города Шуан Ляо, мэром народного правительства города Шуан Ляо господином Ван Чжунюань посетила Любинский муниципальный район Омской области.

В рамках визита состоялась встреча официальных и деловых кругов Омской области с представителями китайской делегации.

"Китай является одним их основных внешнеторговых партнеров Омской области. Традиционно входит в тройку лидеров из более чем 90 стран торговых партнеров нашего региона. Активно развивается инвестиционное сотрудничество. При участии китайского капитала на территории Омской области работают несколько предприятий в сфере деревообработки, сельского хозяйства, производства текстиля, обуви. В мае 2017 года было организовано совместное российско-китайское предприятие, которое производит листовое стекло. В июле прошлого года в зоне беспошлинной торговли города Маньчжурии открыт Омский торговый дом, где представлены продукты питания, одежда и напитки омского производства. Наша качественная продукция востребована на китайском рынке. Надеемся, что в скором времени такое тесное сотрудничество начнется с провинцией Цзилинь", - поприветствовал присутствующих начальник управления международного и межрегионального сотрудничества регионального Министерства экономики Константин Чуловский.

В результате встречи глава Любинского муниципального района Омской области Абай Ракимжанов и мэр города Шуан Ляо Ван Чжунюань подписали соглашение, предполагающее сотрудничество между двумя территориями в разных формах в области экономики и торговли, культуры, образования и спорта.

Второе соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории Любинского муниципального района по результатам встречи подписали три стороны – глава Любинского мунициапального района Омской обалсти, мэр города Шуан Ляо и руководитель предприятия, работающего на территории Любинского района.

В рамках соглашения предполагается строительство теплиц круглогодичного назначения в р.п. Красный Яр. Объем инвестиций в проект составляет 1 миллиард рублей.

Напомним, в августе 2017 года в рамках визита Омской делегации в город Шуан Ляо заключено трехстороннее соглашение о намерениях по реализации на территории Любинского муниципального района Омской области совместного инвестиционного проекта по строительству логистического центра с участием китайских инвестиций.

Проект подразумевает строительство на территории поселка Красный Яр складских помещений, создание швейного, фармацевтического и ликероводочного производств, а также производства полиэтиленовых изделий (труб). Начало реализации проекта запланировано на 2018 год. При этом на начальном этапе планируется создание 150 рабочих мест.

Как отмечали в ходе встречи начальник управления международных и межрегиональных связей Министерства экономики Омской области Константин Чуловский и глава Любинского муниципального района Абай Ракимжанов, Правительством Омской области, а также министерствами и ведомствами, включенными в инвестиционный процесс, будет оказано содействие в реализации проекта. На территории региона функции по сопровождению инвесторов в режиме "одного окна" выполняет региональное Агентство развития и инвестиций, которое активно включится в данный проект.

"Мы окажем необходимое содействие инвестору в части консультационной, правовой и иной поддержки в рамках наших компетенций", - отмечает генеральный директор инфраструктурной организации Евгений Ковтун.