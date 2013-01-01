Липецкой области выделили субсидии от Минприроды России на модернизацию очистных сооружений



В г. Липецке МУП «Липецкая станция аэрации» в рамках Федеральной целевой программы «Вода России» получит субсидию на погашение кредитных ставок проектов по строительству, реконструкции и модернизации систем очистных сооружений. Общая стоимость проведения глобальной модернизации очистных сооружений в Липецке оценивается в 1,5 млрд рублей.

В рамках первого этапа модернизации систем очистных сооружений Липецкая станция аэрации завершила реконструкцию трёх аэротенков (резервуаров, в которых происходит биохимическая очистка сточной воды) и шести отстойников. Они оснащены новыми насосами, аэрационными системами и мешалками. Оборудование и конструкции сделаны из материалов, устойчивых к агрессивной среде. Кроме того, построена современная воздуходувная станция, имеющая всего несколько аналогов в России. Более 300 млн рублей на эти цели было взято в кредит.

В рамках следующего этапа экологического проекта будет возведёт новый цех обезвоживания илового осадка. В планах - строительство производственного комплекса, на котором частный инвестор будет перерабатывать иловый осадок в энергию, что избавит город от неприятного запаха. Затраты только на оборудование оцениваются в сумму более 157 млн рублей.

В проект предполагается добавить новый аэротенк стоимостью 400 млн рублей. Кроме того, необходимо построить комплекс доочистки воды. Предположительная цена данного объекта – 500 млн рублей.

По решению комиссии Министерства природных ресурсов и экологии РФ Липецкая станция аэрации вошла в число предприятий, которым выделены субсидии на возмещение затрат по выплате процентных ставок по кредитам, полученным на повышение экологичности производств. Господдержку получат аналогичные инвестиционные проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростовае-на-Дону, Тольятти, Краснодарском крае, Республиках Татарстан и Марий Эл.

Реализация всех субсидируемых инвестиционных проектов в рамках ФЦП «Вода России» обеспечит прирост мощности очистных сооружений на 315 тыс. куб. м/год, уменьшение сброса сточных вод на 2,5 млн тыс. куб. м/год и позволит сократить изъятие воды для производств на 1,3 млн тыс. куб. м/год.

Липецкая область, Центральный федеральный округ