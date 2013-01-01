Ленинградские мальчишки вывели на поле хорватских футболистов



Накануне ЧМ-2018 на поле «Рощино арена» в Ленинградской области со спортсменами сборной Хорватии поиграли в «пас» воспитанники ленинградской футбольной школы «Фаворит»

Изначально планировалось, что юные футболисты только выведут команду Хорватии на открытую тренировку и понаблюдают за ней с бровки поля. Но спортивный азарт оказался сильней протокольных требований. Известные спортсмены пригласили 8-9 летних мальчишек стать участниками тренировки.

Сначала взрослые и юные футболисты разбились на пары для игры в «пас», затем по очереди проверили на прочность вратарей сборной Хорватии. Капитан футбольной команды «Фаворит» Кристиан Важев работал вместе с одним из лидеров сборной Хорватии Марио Манджукичем.

Тренировочная база «Рощино арена» построена специально к Чемпионату мира по футболу в России. Это современная спортивная площадка с натуральным газоном, отвечающая мировым стандартам, со спортивным комплексом, в котором имеется четыре раздевалки, тренажерный зал, пресс-центр, кабинеты врачей, комнаты отдыха и технические помещения.

В проект создания тренировочной базы вложено свыше 500 млн рублей. По завершении Чемпионата мира Ленинградская область примет участие в программе «Наследие» и стадион «Рощино арена» станет основной площадкой для проведения региональных футбольных турниров.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ