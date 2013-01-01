Ленинградская область лидирует по внедрению единого экспортного стандарта «Made in Russia»



На заседании регионального совета по импортозамещению и развитию экспорта представители Российского экспортного центра провели презентацию единого зонтичного бренда для отечественной продукции.

Было отмечено, что участниками программы продвижения российских товаров на перспективных зарубежных рынках могут стать не только крупные, но и средние и даже малые предприятия. Они получат возможность войти в объединенный электронный каталог, переведенный на 8 иностранных языков, а также станут участниками рекламной кампании, которая пройдет в 11 странах мира (Китай, Индия, Индонезия, Германия, Испания, ОАЭ, Кувейт, Италия, Австралия и др.).

По итогам 2017 года Ленинградская область заняла первое место среди субъектов РФ в конкурсе «Сделано в России». Ряд ленинградских брендов уже получил российский экспортный стандарт. Так, добровольную сертификацию уже прошел Тихвинский вагоностроительный завод. Получив подтверждение соответствия качества своей продукции международным требованиям , предприятие сможет значительно снизить расходы на ее продвижение на зарубежных рынках.

Региональные власти отмечают, что доля экспорта во внешнеторговом обороте Ленинградской области превысила 62 процента , а его основу составляют нефтепродукты, минеральные удобрения, изделия из резины и пластика, бумага и картон. Ключевыми экспортерами товаров, произведенных в Ленинградской области, стали «ПО "КИНЕФ"», «Новатэк Усть-Луга», «Нокиан Тайерс», «ПГ Фосфорит», «Интернешнл Пейпер», «Филип Моррис Ижора», «Метахим» и другие.

При этом растет объем несырьевого экспорта и экспорта услуг, увеличивается число малых предприятий, которые активно выходят на зарубежные рынки.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ