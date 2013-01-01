Ленинградская область лидирует по внедрению единого экспортного стандарта «Made in Russia»
На заседании регионального совета по импортозамещению и развитию экспорта представители Российского экспортного центра провели презентацию единого зонтичного бренда для отечественной продукции.
По итогам 2017 года Ленинградская область заняла первое место среди субъектов РФ в конкурсе «Сделано в России». Ряд ленинградских брендов уже получил российский экспортный стандарт. Так, добровольную сертификацию уже прошел Тихвинский вагоностроительный завод. Получив подтверждение соответствия качества своей продукции международным требованиям , предприятие сможет значительно снизить расходы на ее продвижение на зарубежных рынках.
Региональные власти отмечают, что доля экспорта во внешнеторговом обороте Ленинградской области превысила 62 процента , а его основу составляют нефтепродукты, минеральные удобрения, изделия из резины и пластика, бумага и картон. Ключевыми экспортерами товаров, произведенных в Ленинградской области, стали «ПО "КИНЕФ"», «Новатэк Усть-Луга», «Нокиан Тайерс», «ПГ Фосфорит», «Интернешнл Пейпер», «Филип Моррис Ижора», «Метахим» и другие.
При этом растет объем несырьевого экспорта и экспорта услуг, увеличивается число малых предприятий, которые активно выходят на зарубежные рынки.
Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ
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