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Курскую АЭС с рабочим визитом впервые посетил Игорь Щеголев

Сен 28
Курская область Центральный федеральный округ
Курскую АЭС с рабочим визитом впервые посетил Игорь Щеголев

Визит носил ознакомительный характер. В поездке полпреда на одну из крупнейших атомных станций страны участвовал губернатор Курской области Александр Михайлов.
В сопровождении директора атомной станции Вячеслава Федюкина гость совершил обход действующего энергоблока №1. Он осмотрел центральный (реакторный) зал, блочный щит управления (БЩУ), а также машинный зал, единый для всех четырех действующих энергоблоков. Именно из машинного зала Курской АЭС вырабатываемая здесь электроэнергия направляется в энергосистему «Центр», которая снабжает 18 областей Центрального федерального округа.

Живой интерес полномочного представителя Президента вызвали технологические процессы АЭС, организация работы персонала, эффективные способы достижения результатов, другие темы.

В заключение визита Игорь Щеголев ознакомился с музейно-выставочной экспозицией развития атомной энергетики в Управлении информации и общественных связей Курской АЭС.



 
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