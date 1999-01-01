Курскими врачами разработана и внедрена уникальная система централизованного мониторинга пациентов



О том, что принципиально важно поддерживать российских талантливых молодых ученых, чтобы они создавали в России свои исследовательские команды и лаборатории, говорил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ.

Разработанная курянами система помогает медикам дистанционно контролировать дозу препаратов, а больным - практически мгновенно получать необходимые рекомендации. На сегодняшний день подобная система мониторинга существует только в Курской области. Аналогов в России и за рубежом нет. Её работа началась в сентябре 2012 года.

В основе системы лежит уникальный программный комплекс, базирующийся на IT технологиях, посредством которого необходимые данные о пациенте, анализ крови из всех лечебных учреждений в режиме online передаются на центральный сервер. Там они при участии врача обрабатываются и принимаются решения по дальнейшей тактике ведения пациента. Рекомендации в тот же день отсылаются на мобильный телефон пациента. На каждого больного ведется индивидуальная, электронная история болезни с регистрацией всех входящих и исходящих данных. Все SMS-сообщения с рекомендациями отслеживаются системой до момента прихода на телефон пациента. Если же SMS-сообщение c рекомендациями до пациента не дошло, то система оповещает об этом ответственного врача. В таком случае он связывается с медперсоналом по месту жительства пациента. Внедрение данной системы существенно повысило доступность и эффективность специализированной помощи. В декабре 2013 года предложенная система мониторинга стала призером областного конкурса инновационных проектов и изобретений.

С 2015 года система централизованного мониторинга включена в российские клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений, а с 2016 года - в клинические рекомендации по профилактике тромбоэмболических синдромов.

С прошлого года программный комплекс, который лежит в основе работы системы централизованного мониторинга, зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения. Это единственная зарегистрированная программа в России.

Разработка курских ученых позволяет внести весомый вклад в решение весьма актуальной проблемы, на которую неоднократно обращал внимание российский президент – увеличение продолжительности жизни россиян.