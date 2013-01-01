Курским журналистам вручили профессиональные награды



В городском культурном центре «Звездный» прошел торжественный вечер, посвященный Дню российской печати. Лучших представителей медиа поздравили глава региона Александр Михайлов, заместитель губернатора Курской области Людмила Гребенькова, председатель областной организации Союза журналистов России Константин Строев, председатель комитета информации и печати Курской области Наталья Лымарь, коллеги из федеральных СМИ.

Приветствуя представителей СМИ, губернатор отметил, что со времени своего зарождения журналистика остается одной из самых влиятельных, интересных и востребованных обществом профессий. Современные медиа стремительно развиваются, информационное пространство региона становится разнообразнее. Областная власть стремится выстроить конструктивные и уважительные взаимоотношения с журналистским корпусом, способствующие развитию экономики и социальной сферы региона.

«Я благодарен курским СМИ за понимание и поддержку по ключевым вопросам развития области. С большим уважением отношусь к тем журналистам, которые честно выполняют свою работу, верны профессиональному долгу и осознают ответственность перед обществом за сказанное слово. Надеюсь, что и в наступившем году наше сотрудничество будет результативным, нацеленным на общее благо и пользу для жителей региона», - отметил Александр Михайлов.

Заместитель губернатора Курской области Людмила Гребенькова в своем поздравлении поблагодарила представителей «четвертой власти» за непростой, но очень необходимый всему гражданскому обществу труд. Она выразила надежду, что курские СМИ всегда будут оставаться эффективно работающей площадкой для постоянного диалога власти и общества.

Пяти лучшим журналистам Александр Михайлов вручил премии Губернатора Курской области имени Валентина Овечкина. Большой отряд представителей курских СМИ поощрен федеральными и областные наградами: почетными званиями, грамотами, благодарностями и благодарственными письмами.

Лауреатам областного конкурса журналистов имени Овечкина – в 2017 году ими стали десять человек – губернатор вручил премии вместе с руководителем курской организации Союза журналистов России Константином Строевым.

Курских коллег также поздравили с профессиональным праздником генеральный директор регионального представительства газеты «АИФ - Черноземье» Александр Головин и генеральный директор издательского дома «Комсомольская правда. Черноземье» Сергей Чирков.