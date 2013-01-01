Курские таможенники обеспечивают безопасность чемпионата мира по футболу
Два мобильных инспекционно-досмотровых комплекса (МИДК) вместе с экипажами на период чемпионата были передислоцированы из Курской области в Екатеринбург и Самару. Главная задача - сканирование транспортных средств и грузов, следующих на стадионы «Самара Арена» и «Екатеринбург Арена», где проходят футбольные матчи.
Вместимость спортивного объекта в Самаре - 45 тысяч зрительских мест, здесь пройдет 6 матчей чемпионата мира. Арена в Екатеринбурге вмещает 35 тысяч болельщиков, запланированы четыре игры.
Экипажи МИДК работают в круглосуточном режиме. Все транспортные средства, въезжающие на территорию стадионов, подлежат тщательному осмотру. Сканирование транспортных средств позволяет исключить провоз взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и других запрещенных к ввозу предметов. Осмотр транспорта в среднем занимает 5-7 минут. Техника работает в штатном режиме. Выявленные при осмотре подозрительные предметы передаются уполномоченным органам.
28 Июн 2018, Комитет информации и печати Курской области / Курская область
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