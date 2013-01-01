Курские школьники встретились с Владимиром Путиным



Региональный комитет образования и науки организовал поездку школьников из 13 районов Курской области в Москву на новогоднее представление в Кремле.

Каждый ребёнок мечтает хоть раз попасть на ёлку в Государственный Кремлёвский дворец. В этом году повезло 32-м ребятам из малообеспеченных и многодетных семей. Обязательными условиями для них были отличные показатели в учёбе, наличие побед в олимпиадах и конкурсах и... умение кататься на коньках!

Кроме самой ёлки, ребята посетили Московский планетарий, Храм Христа Спасителя и каток. Но самым большим сюрпризом, а может быть и настоящим чудом, для них оказалась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который вышел поприветствовать школьников после представления, ответил на их вопросы и сделал с ними памятное фото.