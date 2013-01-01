Курские медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник



В концертном зале «Свиридовский» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню медицинского работника. Виновников торжества поздравил губернатор Курской области Александр Михайлов.

- Каждый день, каждую минуту врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары стоят на страже здоровья человека. Здравоохранение – сфера, где особенно важны преемственность, сохранение традиций, умение работать в команде. Современное общество предъявляет к служителям медицины высокие требования, и надежды людей должны быть оправданы, - подчеркнул глава региона.

Развитию этой отрасли в Курской области придается особое значение. Наш регион - один из немногих, где развивается сельская медицина, сохранена сеть фельдшерско-акушерских пунктов, сегодня их 605. Постоянно обновляется парк автомобилей «скорой». В Курске открылась новая станция скорой медицинской помощи. Вошли в повседневную практику выезды бригад узких специалистов, работа мобильных диагностических установок. За последние пять лет увеличилось число лечебных учреждений, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь.

Безусловно, без решения кадрового вопроса обеспечить качественную медицинскую помощь невозможно. Создание условий для работы и жизни врачей – задача органов власти. Сегодня в регионе продолжает действовать программа «Земский доктор», благодаря которой на работу в сельскую местность приехали 236 врачей, еще 45 докторов различного профиля приступят к работе в 2018 году.

Программа «Земский фельдшер» стартовала совсем недавно – в прошлом году, но за столь небольшой срок на работу в село было привлечено пять фельдшеров. В этом году ряды сельских фельдшеров пополнят еще более десятка специалистов. В целом по региону за последние десять лет укомплектованность врачебными кадрами увеличилась почти на 10%.

В регионе развивается государственно-частное партнёрство. В Железногорске и Курчатове открыты филиалы регионального диализного центра. Медицинский центр «Медассист» и центр ядерной медицины «ПЭТ» - Технолоджи» в рамках программы госгарантий бесплатно оказывают помощь населению.

Александр Михайлов вручил награды лучшим медицинским работникам, пожелав всем, несмотря на сложности профессии, сохранять бодрость духа, получать удовольствие от работы, добиваться поставленных целей.

- В этот день мне хотелось бы поблагодарить всех специалистов, имеющих отношение к здравоохранению. Работа каждого из вас вносит свой важный вклад в обеспечение здоровья нации, в выполнение указов президента России, направленных на повышение качества жизни людей, - сказал глава региона.

Поздравительную телеграмму курским медицинским работникам направил председатель комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политикеВалерий Рязанский.