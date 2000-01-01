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ИЗМИР

Курская область занимает второе место среди регионов России по качеству дошкольного образования

Дек 18
Курская область Центральный федеральный округ
Курская область занимает второе место среди регионов России по качеству дошкольного образования

На прошедшей пресс-конференции главы государства Владимира Путина была затронута тема обеспечения детей местами в детских садах. Он сообщил, что эта проблема решена в стране на 98,96 процента. «В начале этой программы у нас более полумиллиона детей нуждались в местах в детских садах. Сейчас в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации эта задача решена полностью. Есть несколько регионов, где ещё работа не закончена», - подчеркнул Владимир Путин.
В Курской области еще в начале 2015 года выполнили поставленную президентом РФ задачу – обеспечить детей в возрасте от 3-х до 7-и лет местами в детском саду. Решить острую проблему очередей в детсадах позволило масштабное строительство новых и реконструкция действующих дошкольных учреждений. На эти цели из консолидированного бюджета региона направлено более 2 млрд рублей. С 2011 по 2016 годы было построено 19 детсадов, реконструировано 15. Капитальный и текущий ремонт произведен в 106 дошкольных учреждениях. Таким образом, за пять лет удалось создать 13,4 тысячи дополнительных мест для малышей.

Успехи соловьиного края в вопросе дошкольного образования были отмечены на Петербургском международном экономическом форуме. Масштабное исследование «Индекс образовательной инфраструктуры российских регионов» показало, что Курская область занимает второе место среди регионов России по качеству дошкольного образования.

А вот решить проблему с местами в детских садах для детей в возрасте до трех лет в Курской области еще предстоит.



 
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