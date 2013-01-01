Курская область примет более двух тысяч участников сельских игр



Финальные соревнования XII Всероссийских летних сельских спортивных игр пройдут в Курске 2-7 августа 2018 года и будут посвящены 75-летию Победы советского народа в Курской битве.

В связи с этим Курск посетили представители министерств спорта и сельского хозяйства РФ и Управления по организации и проведению спортивных мероприятий с целью оценить подготовку к проведению на территории региона столь масштабных соревнований.

В период проведения сельских спортивных игр Курская область будет принимать около 2200 участников. Вчера организаторы посетили гостиницы, где будут проживать гости и участники соревнований, а также места проведения состязаний. Сегодня на итоговом совещании обсуждались организационные вопросы, которые предстоит решить в ближайшие два месяца. Это транспортное обслуживание, обеспечение судейства, работа волонтеров, подготовка к торжественному открытию и закрытию игр, культурная программа для участников и другие.

Как рассказали в комитете АПК области, в программу сельских игр включены соревнования по 18 дисциплинам, среди которых классические виды спорта: армрестлинг, баскетбол 3х3, волейбол, гиревой спорт, городошный спорт, легкая атлетика, мас-рестлинг, мини-лапта, настольный теннис, перетягивание каната, полиатлон, самбо, силовое троеборье и тяжелая атлетика. Но особое внимание привлекают соревнования дояров, косарей, механизаторов и спортивных семей.