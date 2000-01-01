Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
24 ДЕК, 23:55 МСК
USD (ЦБ)    58,3152
EUR (ЦБ)    69,1268
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Курская область подписала соглашение в присутствии президентов двух стран

Дек 20
Курская область Центральный федеральный округ
Курская область подписала соглашение в присутствии президентов двух стран

Значимое событие произошло вчера вечером в Кремле в рамках рабочего визита главы Сербии Александра Вучича в Россию. В присутствии президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича губернатор Александр Михайлов подписал соглашение о сотрудничестве администрации Курской области с Министерством торговли, туризма и телекоммуникаций Республики Сербия.
Подписанный документ является ярким выражением политики, проводимой российским президентом в отношении Сербии. В ходе проведенных в Кремле переговоров приоритетное внимание было уделено экономическому взаимодействию двух государств. Владимир Путин отметил уверенный рост двустороннего товарооборота в текущем году. В январе-сентябре объёмы торговли увеличились на 26 процентов и достигли 1,5 миллиарда долларов. Расширяются взаимные инвестиции. Особое внимание в ходе переговоров стороны уделили культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Достигнутые вчера между Владимиром Путиным и Александром Вучичем договоренности позволят придать новый импульс отношениям, которые связывают Курскую область с Сербией с 2009 года. За это время сторонам удалось выстроить надежные и долгосрочные торгово-экономические и гуманитарно-культурные связи. Внешнеторговый оборот по итогам 2017 года ожидается на уровне 55 млн долл. США, и это в 5,5 раз выше уровня предыдущего года.

В Республику Сербия из Курской области поставляются руда, продукция машиностроения, пластмассы и изделия из них, химические нити, продовольственные товары. Из Сербии к нам поступают текстиль прорезиненный, целлюлозно-бумажные изделия, фрукты, злаки, овощи, машиностроительная продукция. Также динамично развивается сотрудничество в выставочно-ярмарочной деятельности, гуманитарной сфере, побратимские связи. На основе соглашений Курск сотрудничает с городами Ниш и Ужице. Сербские делегации ежегодно принимают участие в Курской Коренской ярмарке и Среднерусском экономическом форуме. В свою очередь, курская делегация участвовала в 2017 году в Белградском бизнес-форуме и международной выставке.

В один из самых трагических периодов российской истории, после революции 1917 года и гражданской войны, народ Сербии оказал братский прием миллионам беженцам. Многие нашли последний приют на сербской земле. Для восстановления русского кладбища куряне перечислили более 4 млн рублей. К этому проекту активно подключилось курское студенчество. Межвузовское сотрудничество активно развивается и в других направлениях, включая обмен учебными программами, различные культурно-гуманитарные акции.

Подписанное между администрацией Курской области и Министерством торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии соглашение о торгово-экономическом и гуманитарно-культурном сотрудничестве предусматривает углубление кооперации в различных отраслях промышленности, развитие взаимовыгодных контактов в других сферах.

-Уверен, Курская область сможет внести достойный вклад в двустороннее, взаимовыгодное сотрудничество России и Сербии, о котором договорились президенты Владимир Путин и Александр Вучич, - подчеркнул Александр Михайлов.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Курская область:
22 Дек:
22 Дек:
22 Дек:
Центральный федеральный округ:
22 Дек:
22 Дек:
22 Дек:
РОССИЯ:
22 Дек:
22 Дек:
22 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

На особых условиях. Путин поручил вернуть вывезенные из России миллиарды

На особых условиях. Путин поручил вернуть вывезенные из России миллиарды
Экономика 1

«Идет омертвление тканей». Почему промышленность России снова упала в ноябре

«Идет омертвление тканей». Почему промышленность России снова упала в ноябре
Экономика 2

Подарки не принимаем. Как приговор Улюкаеву подготовил чиновников к четвертому сроку Путина

Подарки не принимаем. Как приговор Улюкаеву подготовил чиновников к четвертому сроку Путина
Политика

«Мы должны рассчитывать на меньшие темпы роста» Что ждет российский авторынок в 2018 году?

«Мы должны рассчитывать на меньшие темпы роста» Что ждет российский авторынок в 2018 году?
Экономика

Узнай, страна

В 2017 году компания «Мираторг» в Курской области создала почти 2000 рабочих мест

В 2017 году компания «Мираторг» в Курской области создала почти 2000 рабочих мест

В Курской области подвели итоги летней оздоровительной кампании детей в 2017 году

В Курской области подвели итоги летней оздоровительной кампании детей в 2017 году

Новости компаний

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Почему поддержка молодых предпринимателей критически важна

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Почему поддержка молодых предпринимателей критически важна

Вызов, которому надо отвечать жестко

Вызов, которому надо отвечать жестко

Новости СМИ

Новости дня

23:30 Три человека пострадали в аварии в Михалковском тоннеле в столице
Визит в «Спарту». Чем закончились для Бориса Джонсона переговоры с Сергеем Лавровым
Визит в «Спарту». Чем закончились для Бориса Джонсона переговоры с Сергеем Лавровым
22:50 В КНР прошли испытания крупнейшего в мире самолёта-амфибии В КНР прошли испытания крупнейшего в мире самолёта-амфибии
22:26 Google разместил список самых популярных запросов уходящего года по маркам автомобилей Google разместил список самых популярных запросов уходящего года по маркам автомобилей

Узнай страна!

22 ДЕК, 20:54 В 2017 году компания «Мираторг» в Курской области создала почти 2000 рабочих мест В 2017 году компания «Мираторг» в Курской области создала почти 2000 рабочих мест
«Спортивный аллерген». Уйдет ли Виталий Мутко из российского футбола
«Спортивный аллерген». Уйдет ли Виталий Мутко из российского футбола
22 ДЕК, 18:02 Александр Никитин стал лучшим губернатором ЦФО по итогам 2017 года Александр Никитин стал лучшим губернатором ЦФО по итогам 2017 года
21 ДЕК, 09:59 Гендиректором областного Агентства развития и инвестиций назначен Евгений Ковтун Гендиректором областного Агентства развития и инвестиций назначен Евгений Ковтун
15 ДЕК, 14:45 Об итогах конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года» Об итогах конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года»

Новости компаний

15 ДЕК, 19:30 Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Почему поддержка молодых предпринимателей критически важна Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Почему поддержка молодых предпринимателей критически важна

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter