Курская область подписала соглашение в присутствии президентов двух стран



Значимое событие произошло вчера вечером в Кремле в рамках рабочего визита главы Сербии Александра Вучича в Россию. В присутствии президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича губернатор Александр Михайлов подписал соглашение о сотрудничестве администрации Курской области с Министерством торговли, туризма и телекоммуникаций Республики Сербия.

Подписанный документ является ярким выражением политики, проводимой российским президентом в отношении Сербии. В ходе проведенных в Кремле переговоров приоритетное внимание было уделено экономическому взаимодействию двух государств. Владимир Путин отметил уверенный рост двустороннего товарооборота в текущем году. В январе-сентябре объёмы торговли увеличились на 26 процентов и достигли 1,5 миллиарда долларов. Расширяются взаимные инвестиции. Особое внимание в ходе переговоров стороны уделили культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Достигнутые вчера между Владимиром Путиным и Александром Вучичем договоренности позволят придать новый импульс отношениям, которые связывают Курскую область с Сербией с 2009 года. За это время сторонам удалось выстроить надежные и долгосрочные торгово-экономические и гуманитарно-культурные связи. Внешнеторговый оборот по итогам 2017 года ожидается на уровне 55 млн долл. США, и это в 5,5 раз выше уровня предыдущего года.

В Республику Сербия из Курской области поставляются руда, продукция машиностроения, пластмассы и изделия из них, химические нити, продовольственные товары. Из Сербии к нам поступают текстиль прорезиненный, целлюлозно-бумажные изделия, фрукты, злаки, овощи, машиностроительная продукция. Также динамично развивается сотрудничество в выставочно-ярмарочной деятельности, гуманитарной сфере, побратимские связи. На основе соглашений Курск сотрудничает с городами Ниш и Ужице. Сербские делегации ежегодно принимают участие в Курской Коренской ярмарке и Среднерусском экономическом форуме. В свою очередь, курская делегация участвовала в 2017 году в Белградском бизнес-форуме и международной выставке.

В один из самых трагических периодов российской истории, после революции 1917 года и гражданской войны, народ Сербии оказал братский прием миллионам беженцам. Многие нашли последний приют на сербской земле. Для восстановления русского кладбища куряне перечислили более 4 млн рублей. К этому проекту активно подключилось курское студенчество. Межвузовское сотрудничество активно развивается и в других направлениях, включая обмен учебными программами, различные культурно-гуманитарные акции.

Подписанное между администрацией Курской области и Министерством торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии соглашение о торгово-экономическом и гуманитарно-культурном сотрудничестве предусматривает углубление кооперации в различных отраслях промышленности, развитие взаимовыгодных контактов в других сферах.

-Уверен, Курская область сможет внести достойный вклад в двустороннее, взаимовыгодное сотрудничество России и Сербии, о котором договорились президенты Владимир Путин и Александр Вучич, - подчеркнул Александр Михайлов.