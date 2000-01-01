Курская область подписала соглашение в присутствии президентов двух стран
Значимое событие произошло вчера вечером в Кремле в рамках рабочего визита главы Сербии Александра Вучича в Россию. В присутствии президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича губернатор Александр Михайлов подписал соглашение о сотрудничестве администрации Курской области с Министерством торговли, туризма и телекоммуникаций Республики Сербия.
Достигнутые вчера между Владимиром Путиным и Александром Вучичем договоренности позволят придать новый импульс отношениям, которые связывают Курскую область с Сербией с 2009 года. За это время сторонам удалось выстроить надежные и долгосрочные торгово-экономические и гуманитарно-культурные связи. Внешнеторговый оборот по итогам 2017 года ожидается на уровне 55 млн долл. США, и это в 5,5 раз выше уровня предыдущего года.
В Республику Сербия из Курской области поставляются руда, продукция машиностроения, пластмассы и изделия из них, химические нити, продовольственные товары. Из Сербии к нам поступают текстиль прорезиненный, целлюлозно-бумажные изделия, фрукты, злаки, овощи, машиностроительная продукция. Также динамично развивается сотрудничество в выставочно-ярмарочной деятельности, гуманитарной сфере, побратимские связи. На основе соглашений Курск сотрудничает с городами Ниш и Ужице. Сербские делегации ежегодно принимают участие в Курской Коренской ярмарке и Среднерусском экономическом форуме. В свою очередь, курская делегация участвовала в 2017 году в Белградском бизнес-форуме и международной выставке.
В один из самых трагических периодов российской истории, после революции 1917 года и гражданской войны, народ Сербии оказал братский прием миллионам беженцам. Многие нашли последний приют на сербской земле. Для восстановления русского кладбища куряне перечислили более 4 млн рублей. К этому проекту активно подключилось курское студенчество. Межвузовское сотрудничество активно развивается и в других направлениях, включая обмен учебными программами, различные культурно-гуманитарные акции.
Подписанное между администрацией Курской области и Министерством торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии соглашение о торгово-экономическом и гуманитарно-культурном сотрудничестве предусматривает углубление кооперации в различных отраслях промышленности, развитие взаимовыгодных контактов в других сферах.
-Уверен, Курская область сможет внести достойный вклад в двустороннее, взаимовыгодное сотрудничество России и Сербии, о котором договорились президенты Владимир Путин и Александр Вучич, - подчеркнул Александр Михайлов.
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