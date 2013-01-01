Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ИЮН, 03:10 МСК
USD (ЦБ)    62,3431
EUR (ЦБ)    73,3654
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Курская область награждена переходящим вымпелом Минобороны

Июн 6
Курская область Центральный федеральный округ
Курская область награждена переходящим вымпелом Минобороны

В регионе работала Межведомственная комиссия ведомства по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию. Возглавляет ее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
Комиссия посетила наш регион по приятному поводу: Курская область заняла первое место в конкурсе субъектов Российской Федерации на лучшую подготовку к военной службе, организацию и проведение призыва. По его итогам губернатор Александр Михайлов награжден Почётной грамотой Министра обороны Российской Федерации, администрации присужден переходящий вымпел победителя конкурса.

- Мы гордимся своей древней историей, богатыми духовными и культурными традициями. Куряне любят спорт. У нас активно развиваются военно-прикладные виды спорта. Большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию молодежи, - подчеркнул Александр Михайлов.

В последние годы не было ни одного случая, чтобы куряне не выполнили задания по призыву. По показателям годности призывников наш регион занимает лидирующие позиции в Западном военном округе. В области работает региональное отделение ДОСААФ, воспитанники которого осваивают воинские специальности. Здесь ребята по-настоящему готовятся к армейской службе. Программа обучения дает призывникам представление и об особенностях солдатского быта. ДОСААФ готовит десантников, механиков-водителей, специалистов тыла и радиотехников.

Ширится и юнармейское движение. На сегодняшний день 90 отрядов объединяют 1,5 тысячи школьников. У нас действуют более 300 военно-патриотических клубов, где занимаются 10 тысяч юношей и девушек.

С результатами проводимой работы гости знакомились на областном слете юнармейцев, который прошел во Дворце молодежи. Там же состоялось заседание межведомственной комиссии, где Евгений Бурдинский вручил Александру Михайлову переходящий вымпел за первое место в России по организации допризывной подготовки и военно-патриотическому воспитанию молодежи. А также наградил представителей обладминистрации, муниципальных образований, сотрудников областного военкомата, учреждений здравоохранения и образования, журналистов.

- Символично, что победителем стала Курская область, где произошёл коренной перелом в годы Великой Отечественной войны. Курская область показала в конкурсе наивысший результат по ряду показателей. Именно системная, целенаправленная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи и другим направлениям позволила достигнуть таких убедительных результатов, - отметил Евгений Бурдинский.

Члены Межведомственной комиссии побывали на областном сборном пункте, где состоялась торжественная отправка призывников в армию, побеседовали с новобранцами и их родителями.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Курская область:
6 Июн:
6 Июн:
6 Июн:
Центральный федеральный округ:
8 Июн:
8 Июн:
8 Июн:
РОССИЯ:
9 Июн:
8 Июн:
8 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

От дамасской стали до Чубайса. Смогут ли нанотехнологии перевернуть мир?

От дамасской стали до Чубайса. Смогут ли нанотехнологии перевернуть мир?
Наука и технологии

«Под выборы негласно держали цены, а потом отпустили». Почему правительство не остановит рост цен на бензин

«Под выборы негласно держали цены, а потом отпустили». Почему правительство не остановит рост цен на бензин
Интервью и комментарии 2

Монодрама XXI века: любовь к себе в эпоху постмодернизма

Монодрама XXI века: любовь к себе в эпоху постмодернизма
Новые возможности

Космические монстры. Как устроена наша Вселенная

Космические монстры. Как устроена наша Вселенная
Наука и технологии 1

Узнай, страна

Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке

Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке

В Новосибирской области решили готовить снегоуборочную технику летом

В Новосибирской области решили готовить снегоуборочную технику летом

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

10 ИЮН, 17:15 На следующей неделе в Россию планирует приехать премьер-министр Армении На следующей неделе в Россию планирует приехать премьер-министр Армении
Русская баня, орден и китайские пельмени. Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
Русская баня, орден и китайские пельмени. Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
10 ИЮН, 16:42 В Грузии на свалке вылупились цыплята из яиц, выброшенных птицефабрикой В Грузии на свалке вылупились цыплята из яиц, выброшенных птицефабрикой Видео
10 ИЮН, 16:09 Российскому певцу Филиппу Киркорову присвоили звание Народного артиста Молдавии Российскому певцу Филиппу Киркорову присвоили звание Народного артиста Молдавии

Узнай страна!

09 ИЮН, 16:28 Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке
В США создали мощнейший суперкомпьютер, Путин приготовил китайскую еду и другие новости субботы
В США создали мощнейший суперкомпьютер, Путин приготовил китайскую еду и другие новости субботы
08 ИЮН, 16:17 В Новосибирской области решили готовить снегоуборочную технику летом В Новосибирской области решили готовить снегоуборочную технику летом
08 ИЮН, 14:29 Стартовал третий этап реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры в Норильске Стартовал третий этап реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры в Норильске
08 ИЮН, 13:29 В Новосибирске завершился автопробег российских и китайских грузовиков В Новосибирске завершился автопробег российских и китайских грузовиков
06 ИЮН, 20:52 Задолженность по имущественным налогам в Курской области на 1 мая 2018 г. снизилась на 39,1% Задолженность по имущественным налогам в Курской области на 1 мая 2018 г. снизилась на 39,1%
06 ИЮН, 20:45 Губернатор Александр Никитин встретился с депутатом Госдумы Геннадием Онищенко Губернатор Александр Никитин встретился с депутатом Госдумы Геннадием Онищенко
На первый – второй рассчитайся! Как в России изменятся правила призыва в армию
На первый – второй рассчитайся! Как в России изменятся правила призыва в армию
05 ИЮН, 13:33 Более 209 млн рублей планируется вложить в строительство детской поликлиники в городе Ливны Более 209 млн рублей планируется вложить в строительство детской поликлиники в городе Ливны

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter