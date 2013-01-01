Курская область награждена переходящим вымпелом Минобороны



В регионе работала Межведомственная комиссия ведомства по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию. Возглавляет ее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Комиссия посетила наш регион по приятному поводу: Курская область заняла первое место в конкурсе субъектов Российской Федерации на лучшую подготовку к военной службе, организацию и проведение призыва. По его итогам губернатор Александр Михайлов награжден Почётной грамотой Министра обороны Российской Федерации, администрации присужден переходящий вымпел победителя конкурса.

- Мы гордимся своей древней историей, богатыми духовными и культурными традициями. Куряне любят спорт. У нас активно развиваются военно-прикладные виды спорта. Большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию молодежи, - подчеркнул Александр Михайлов.

В последние годы не было ни одного случая, чтобы куряне не выполнили задания по призыву. По показателям годности призывников наш регион занимает лидирующие позиции в Западном военном округе. В области работает региональное отделение ДОСААФ, воспитанники которого осваивают воинские специальности. Здесь ребята по-настоящему готовятся к армейской службе. Программа обучения дает призывникам представление и об особенностях солдатского быта. ДОСААФ готовит десантников, механиков-водителей, специалистов тыла и радиотехников.

Ширится и юнармейское движение. На сегодняшний день 90 отрядов объединяют 1,5 тысячи школьников. У нас действуют более 300 военно-патриотических клубов, где занимаются 10 тысяч юношей и девушек.

С результатами проводимой работы гости знакомились на областном слете юнармейцев, который прошел во Дворце молодежи. Там же состоялось заседание межведомственной комиссии, где Евгений Бурдинский вручил Александру Михайлову переходящий вымпел за первое место в России по организации допризывной подготовки и военно-патриотическому воспитанию молодежи. А также наградил представителей обладминистрации, муниципальных образований, сотрудников областного военкомата, учреждений здравоохранения и образования, журналистов.

- Символично, что победителем стала Курская область, где произошёл коренной перелом в годы Великой Отечественной войны. Курская область показала в конкурсе наивысший результат по ряду показателей. Именно системная, целенаправленная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи и другим направлениям позволила достигнуть таких убедительных результатов, - отметил Евгений Бурдинский.

Члены Межведомственной комиссии побывали на областном сборном пункте, где состоялась торжественная отправка призывников в армию, побеседовали с новобранцами и их родителями.