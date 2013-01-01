Курская область готовится к отопительному сезону



Планы и задачи, которые стоят перед муниципальными образованиями региона, обсудили на очередном штабе ЖКХ, который провел заместитель губернатора Курской области Александр Демин.

В этом году на подготовку региона к зиме планируется потратить более 1 миллиарда рублей. Необходимые работы были начаты сразу после завершения предыдущего сезона, и сейчас в городах и районах, согласно утвержденным планам, проводятся проверки объектов водо-, энерго-, теплоснабжения, жилого фонда, начата замена ветхих участков сетей, делаются необходимые запасы топлива и других материально-технических ресурсов. В зоне особого внимания – социальные объекты: больницы, школы, учреждения культуры.

- На сегодняшний день подготовительные работы уже выполнены на 35%, и есть уверенность, что весь комплекс намеченных мероприятий к 20 сентября 2018 года будет завершен. На подстанциях региона сформирован необходимый запас аварийного топлива, в районах области в соответствии с графиком продолжается реконструкция и строительство котельных. Активно идет погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы, - подчеркнул Александр Демин.

На штабе перед руководством районов была поставлена задача ежедекадно предоставлять в областной штаб отчеты о ходе подготовительных мероприятий, чтобы решать возникающие проблемные вопросы в оперативном порядке. Под жесткий контроль поручено взять ситуацию с расчетами с поставщиками ресурсов.

На прошедшем заседании представители Кореневского, Суджанского, Медвенского Октябрьского районов и города Суджи рассказали о том, что уже удалось сделать. О проведенных мероприятиях в плановом порядке отчитаются руководители всех без исключения городов и районов области.