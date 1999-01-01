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ИЗМИР

Курская АЭС: потребность в кадрах в 2020-2023 годах возрастет до 8 тысяч человек

Июн 14
Курская область Центральный федеральный округ
Курская АЭС: потребность в кадрах в 2020-2023 годах возрастет до 8 тысяч человек

На эти годы придется пик строительства первого и второго энергоблоков станции замещения - Курской АЭС-2. И самыми востребованными в этот период будут строительные и монтажные специальности.
Кадровую проблему предприятие решает с помощью системной работы по ранней профориентации и целевой подготовке молодых специалистов. Об этом на Среднерусском экономическом форуме сообщил директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин. «Без знаний – знаний профессиональных – нельзя достичь высоких технологий, а без грамотных, квалифицированных кадров ничего нельзя построить, они - основа основ динамичного развития Курской АЭС», - отметил Вячеслав Федюкин.

В рамках тематической секции СЭФ «Региональная промышленная политика: высокие технологии, цифровая инфраструктура, востребованные кадры» Курская АЭС представила презентацию о том, как сблизить интересы образования и производства. Курская АЭС проводит раннюю профориентацию. Эта целенаправленная работа начинается практически с детского сада, и особенно активно ведется с учащимися выпускных классов школ. Их знакомят с работой АЭС, рейтингом профессий и специальностей, возможностями профессионального обучения и трудоустройства.

Довузовская профориентационная работа ведется со школьниками не только региона расположения АЭС, но и других областей. Например, тесное сотрудничество налажено с Белгородским инженерно-юношеским лицеем-интернатом для одаренных детей.

В Курчатове благодаря финансированию Госкорпорации «Росатом» создана сеть атомклассов, образовательных центров, технических кружков, где выявляют и готовят к учебе в профильных вузах талантливых школьников. Курская АЭС имеет договоры о целевом обучении в профильных вузах Москвы, Санкт-Петербурга, колыбели мирного атома – Обнинска, Севастополя. В 2016-2018 годах сюда были направлены на обучение 38 человек.

Для повышения профориентационной мотивации студентов и молодых специалистов HR-службой Курской АЭС проводятся ярмарки вакансий и Дни карьеры «Росатома». Работать в отрасли студентов мотивирует также производственная практика на предприятии, стройотряды. Создано единое окно по трудоустройству выпускников и практике студентов на предприятиях «Росатома». Результат не заставляет себя ждать. Только в 2017 году на Курскую АЭС принято 28 молодых специалистов – выпускников профильных вузов.

С 2004 года Курская АЭС поддерживает социальное партнерство с Курским государственным политехническим колледжем, готовящим специалистов рабочих профессий. При обучении здесь используется самая популярная в обществе, среди молодежи траектория профессионального образования – дуальная. Заключается она в том, что профессиональным компетенциям обучают специалисты с Курской АЭС. Уникальный опыт совместной работы предприятия с колледжем не раз изучался на федеральном уровне. В результате целенаправленной кадровой работы каждый третий работник Курской АЭС имеет диплом высших учебных заведений региона.



 
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