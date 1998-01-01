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Курская АЭС-2 станет пилотной площадкой

Ноя 22
Курская область Центральный федеральный округ
Курская АЭС-2 станет пилотной площадкой

Для внедрения автоматизированных процессов управления строительством АЭС
На площадке сооружения станции замещения Курская АЭС-2 впервые на российских АЭС запущена в опытную эксплуатацию 1-я очередь автоматизированной системы управления стоимостью и графиком строительства АЭС (АСУ СС). Проект реализуется при участии отраслевого центра капитального строительства Росатома.

Новая система АСУ СС разрабатывается как часть отраслевой информационной системы TCM NC Госкорпорации "Росатом". Напомним, что развитие цифровой экономики является сегодня одним из приоритетов государственной политики России. Именно поэтому Росатом стремится к увеличению эффективности внутренних процессов за счет расширения области применения цифровых технологий.

Экспертами TCM NC были сформированы требования к системе АСУ СС в части управления стоимостью и сроками проектов, выполнение которых позволит осуществлять более эффективное управление стратегическим и оперативным бюджетированием, а также контролем фактического исполнения всех работ при сооружении АЭС.

Проект стартовал в декабре 2017 года и включает в себя три очереди последовательного запуска. Запуск всех очередей планируется осуществить к концу 2019 года.

В рамках реализации проекта по внедрению АСУ СС будут разработаны единые классификаторы для проектов капитального строительства, выработана методология оперативного управления стоимостью и сроками, адаптирована и унифицирована методология планирования и контроля капитального строительства на АЭС, - пояснил заместитель гендиректора – директор по экономике и финансам Концерна "Росэнергоатом" Сергей Мигалин

С вводом в опытную эксплуатацию АСУ СС весь учет на Курской АЭС-2 будет осуществляться в одной системе, а это значимый результат для оперативного контроля процесса сооружения. Опытная эксплуатация функциональности 1-й очереди АСУ СС на площадке станции займет два месяца. По её результатам будет принято решение о переводе системы в промышленную эксплуатацию. Следующими этапами проекта станет интеграция с информационной системой управления капитальным строительством (ИСУП КС) генерального подрядчика сооружения Курской АЭС-2 - АО ИК "АСЭ", а также тиражирование типового решения на другие атомные станции Концерна "Росэнергоатом", где ведется сооружение инновационных энергоблоков поколения "3+".



 
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