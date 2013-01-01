Куршскую косу готовят к подключению к энергосистеме Калининградской области



Компания «Янтарьэнерго» холдинга «Россети» завершила строительство инфраструктуры и ведет пуско-наладочные работы чтобы запитать от региональных электросетей поселки Рыбачий и Морское, которые сейчас получают энергию из Литвы

В рамках реализации проекта по энергоснабжению Куршской косы общей стоимостью около одного миллиарда рублей проложено 57 км кабельной линии, 1,5 км воздушной линии электропередачи, реконструированы подстанции 110 и 15 киловольт в городе Зеленоградске и поселке Лесной, построены три трансформаторных подстанции.

«Благодаря реализации этого проекта Куршская коса получит дополнительную мощность около 7 мегаватт. Это обеспечит возможности развития территории, реализации инвестиционных проектов в Калининградской области, которые Куршская коса не имела последние два десятилетия», — отметил гендиректор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский.

Планируется, что этой осенью территория Куршской косы будет снабжаться российской электроэнергией, а связь с литовской подстанцией «Нида» останется в качестве резервной. В российской части Куршской косы расположен национальный парк, где работает большой музейный комплекс, полевой стационар Биологической станции Зоологического института РАН по кольцеванию птиц и изучению их миграции. На территории косы находятся три населенных пункта, в которых проживает около полутора тысяч человек.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ