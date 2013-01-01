Курс на развитие экспорта тамбовского зерна



В региональном управлении сельского хозяйства прошло совещание по вопросам развития экспорта зерна под руководством заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова. В мероприятии приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти, представители ОАО «РЖД», а также основные грузоотправители зерна из Тамбовской области.

Обсуждены актуальные вопросы, касающиеся отгрузки и транспортировки зерна в экспортном направлении.

По итогам 2018 года 50 процентов экспорта Тамбовской области составляет зерно, - сказал начальник управления сельского хозяйства Александр Аксенов. Объем производства зерна в регионе ежегодно увеличивается. В текущем году мы ожидаем собрать около 4 миллионов тонн. Соответственно экспорт зерна также будет расти.

На внешнем рынке ценится зерно третьего класса. И именно на производство зерна такого качества региональная власть ориентирует растениеводов области.

В рамках исполнения указа президента России Владимира Путина о стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года реализуется новый проект, цель которого увеличить объем экспорта продукции АПК. Именно наращивание экспортного потенциала губернатор Александр Никитин обозначил главным вектором развития регионального АПК.

По итогам 2017 года Тамбовщина экспортировала продовольственных товаров и сырья на сумму 95,5 миллиона долларов США. В 2018 году экспорт продовольственных товаров и сырья вырос на 177,8 процента, составив 169,8 миллионов долларов США. В основном экспортируются злаки, корма для животных, растительные масла, сахар и кондитерские изделия, мясо и мясные субпродукты.

Странами-импортерами масложировой продукции являются Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Монголия, Грузия, Сербия. Злаки Тамбовская область поставляет в Саудовскую Аравию, Египет, Израиль, Турцию, Иран, Германию, Нигерию. Мясо - в Казахстан, Кыргызстан, Армению, Гонконг, на Украину (ДНР, ЛНР), в Нигерию, Тайвань, Либерию, Вьетнам, Конго.

По производству зерна в 2018 году Тамбовщина занимает четвертое место в ЦФО и десятое место в России.