Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 МАР, 09:22 МСК
USD (ЦБ)    65,8430
EUR (ЦБ)    74,4158

07 МАР, 09:22 МСК
USD (ЦБ)    65,8430
EUR (ЦБ)    74,4158

Курс на развитие экспорта тамбовского зерна

Мар 7
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Курс на развитие экспорта тамбовского зерна

В региональном управлении сельского хозяйства прошло совещание по вопросам развития экспорта зерна под руководством заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова. В мероприятии приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти, представители ОАО «РЖД», а также основные грузоотправители зерна из Тамбовской области.
Обсуждены актуальные вопросы, касающиеся отгрузки и транспортировки зерна в экспортном направлении.

По итогам 2018 года 50 процентов экспорта Тамбовской области составляет зерно, - сказал начальник управления сельского хозяйства Александр Аксенов. Объем производства зерна в регионе ежегодно увеличивается. В текущем году мы ожидаем собрать около 4 миллионов тонн. Соответственно экспорт зерна также будет расти.

На внешнем рынке ценится зерно третьего класса. И именно на производство зерна такого качества региональная власть ориентирует растениеводов области.

В рамках исполнения указа президента России Владимира Путина о стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года реализуется новый проект, цель которого увеличить объем экспорта продукции АПК. Именно наращивание экспортного потенциала губернатор Александр Никитин обозначил главным вектором развития регионального АПК.

По итогам 2017 года Тамбовщина экспортировала продовольственных товаров и сырья на сумму 95,5 миллиона долларов США. В 2018 году экспорт продовольственных товаров и сырья вырос на 177,8 процента, составив 169,8 миллионов долларов США. В основном экспортируются злаки, корма для животных, растительные масла, сахар и кондитерские изделия, мясо и мясные субпродукты.

Странами-импортерами масложировой продукции являются Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Монголия, Грузия, Сербия. Злаки Тамбовская область поставляет в Саудовскую Аравию, Египет, Израиль, Турцию, Иран, Германию, Нигерию. Мясо - в Казахстан, Кыргызстан, Армению, Гонконг, на Украину (ДНР, ЛНР), в Нигерию, Тайвань, Либерию, Вьетнам, Конго.

По производству зерна в 2018 году Тамбовщина занимает четвертое место в ЦФО и десятое место в России.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тамбовская область:
6 Мар:
6 Мар:
4 Мар:
Центральный федеральный округ:
6 Мар:
6 Мар:
6 Мар:
РОССИЯ:
6 Мар:
6 Мар:
6 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 1

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 5

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Узнай, страна

Курс на развитие экспорта тамбовского зерна

Курс на развитие экспорта тамбовского зерна

В Калининградской области ввели в эксплуатацию Прегольскую ТЭС мощностью 455,2 МВт

В Калининградской области ввели в эксплуатацию Прегольскую ТЭС мощностью 455,2 МВт

В Сахалинской области построят самый длинный в России угольный конвейер

В Сахалинской области построят самый длинный в России угольный конвейер

В Великом Новгороде запустили новый агрегат по производству азотной кислоты

В Великом Новгороде запустили новый агрегат по производству азотной кислоты

Новости СМИ

Новости дня

09:13 Главную роль в фильме «Брат-3» сыграет Кирилл «Руки-Базуки» Главную роль в фильме «Брат-3» сыграет Кирилл «Руки-Базуки»
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
08:29 Наталью Поклонскую пытались отравить на Украине Наталью Поклонскую пытались отравить на Украине
07:47 Низкоуглеводная диета может стать причиной инсульта Низкоуглеводная диета может стать причиной инсульта
07:21 Индия не подтвердила сообщения о сбитом Пакистаном Су-30 Индия не подтвердила сообщения о сбитом Пакистаном Су-30
06:58 Названы регионы с самым высоким уровнем продажи алкоголя Названы регионы с самым высоким уровнем продажи алкоголя
06:42 Волгоградский депутат извинился за слова о тунеядцах Волгоградский депутат извинился за слова о тунеядцах
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
06:25 В Новороссийске арестовали граждан США В Новороссийске арестовали граждан США

Узнай, страна!

08:43 Курс на развитие экспорта тамбовского зерна Курс на развитие экспорта тамбовского зерна
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
06 МАР, 18:03 В Калининградской области ввели в эксплуатацию Прегольскую ТЭС мощностью 455,2 МВт В Калининградской области ввели в эксплуатацию Прегольскую ТЭС мощностью 455,2 МВт
06 МАР, 17:21 В Сахалинской области построят самый длинный в России угольный конвейер В Сахалинской области построят самый длинный в России угольный конвейер
06 МАР, 16:50 В Великом Новгороде запустили новый агрегат по производству азотной кислоты В Великом Новгороде запустили новый агрегат по производству азотной кислоты
06 МАР, 14:20 Предприниматели Омска прошли обучение на бесплатном семинаре «Правовые аспекты экспорта» Предприниматели Омска прошли обучение на бесплатном семинаре «Правовые аспекты экспорта»
05 МАР, 10:30 Приморская ТПП вступила в Конфедерацию ТПП стран АТР Приморская ТПП вступила в Конфедерацию ТПП стран АТР
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
04 МАР, 09:33 Удмуртская Республика достигла 100% по автоматизации контрольно-надзорной деятельности Удмуртская Республика достигла 100% по автоматизации контрольно-надзорной деятельности

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter