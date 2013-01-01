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ИЗМИР

«Курс молодого бойца» прошли в Хабаровске ориентированные экспортно предприятия региона

Июн 12
Москва Центральный федеральный округ
«Курс молодого бойца» прошли в Хабаровске ориентированные экспортно предприятия региона

Эксперты из Китая провели мастер-класс для предпринимателей в рамках организованного Правительством Хабаровского края форума «Дни международного бизнеса»
Участниками форума, который прошел 10-12 июня, стали руководители крупнейших предприятий, ученые, представители органов власти, дипломатического корпуса и деловых кругов России и иностранных государств.

Параллельно с деловыми переговорами и бизнес-презентациями, в рамках Дней Международного Бизнеса в Хабаровске прошла многоотраслевая Выставка предприятий-экспортеров. На площадке в 6 тысяч кв. м. она собрала десятки ведущих компаний Хабаровского края, а также руководителей и представителей предприятий из Китайской Народной Республики, Японии, Республики Корея, Монголии, Вьетнама, США и других стран.

«У нас сосредоточены авиа- и судостроение, черная металлургия, нефтепереработка, энергетическое машиностроение, деревообрабатывающая промышленность. Экономика Хабаровского края ориентирована на экспорт. Поэтому задача Дней международного бизнеса – донести информацию об экспортном, инвестиционном и туристическом потенциале нашего региона до максимально широкого круга наших зарубежных партеров, чтобы результатом мероприятия стали новые договоренности и соглашения». - отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

В рамках форума прошли телемосты, семинары и мастер-классы от ведущих российских, китайских, корейских, вьетнамских, индийских бизнесменов - основателей успешных стартапов, крупных работающих проектов.

Мастер-класс «Экспорт в Китай: «Курс молодого бойца» был организован для компаний, которые ведут или планируют организовать внешнеэкономическую деятельность на оптовых и розничных рынках КНР.

Глава Ассоциации компаний-импортеров города Вэйхай (провинция Шаньдун) Лю Бень Чан и другие эксперты рассказали слушателям о мифах и реалиях экспорта в КНР, об особенностях работы с китайскими дистрибьюторами и закупочной политике китайских сетевых магазинов.

«Участники получили возможность поговорить о тенденциях и особенностях китайской розничной торговли, наметить возможные точки соприкосновения с закупщиками. Считаю, что это крайне полезно для хабаровских предпринимателей и будет способствовать заключению новых контрактов», - прокомментировал спикер семинара, руководитель Центра поддержки и развития экспорта Хабаровского края Иван Суханов.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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