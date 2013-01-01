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ИЗМИР

Курильские острова застраивают рыбоперерабатывающими заводами

Апр 4
Москва Центральный федеральный округ
Курильские острова застраивают рыбоперерабатывающими заводами

На острове Шикотан завершают строительство комплекса по переработке рыбы в селе Крабозаводском и готовят площадку под строительство аналогичного рыбзавода в селе Малокурильском.
Реализация двух этих проектов позволит дополнительно создать на острове 820 рабочих мест и привлечь около 10 миллиардов рублей частных инвестиций. Оба предприятия будут выпускать рыбные консервы и рыбопродукцию в мороженом и охлажденном видах.

В бухте Крабовой для нового производства уже построили уникальный грузоперевалочный причал понтонного типа, на котором могут обрабатываться сразу два промысловых судна. При этом свежий улов из охлаждаемых трюмов будут бережно перекачивать на берег по специальным рыбоканалам, чтобы сохранить высокое качество продукции.

Существующие мощности рыбокомбината «Крабозаводское» сегодня полностью загружены - в 2017-ом завод принял в обработку 23 тысячи тонн сырца. «С запуском второго завода мы сможем дополнительно перерабатывать до 900 тонн рыбы – минтая, скумбрии и дальневосточной сардины - сельди иваси. Предприятие станет самым современным на Курильских островах. Установим там лучшее на сегодняшний день технологическое оборудование из Германии и Исландии. Дополнительно к четырёмстам имеющимся будет создано 120 рабочих мест, - отметил генеральный директор компании «Курильский рыбак» Владимир Бочарников.

По словам руководителя компании-подрядчика АО «Гидрострой» Юрия Светликова, новое предприятие готово на треть - к сентябрю должны все достроить и запустить первую очередь завода, где будет установлена линия разделки минтая.

Этим летом в селе Малокурильском на базе рыбокомбината «Островной» начнут строительство нового комплекса по выпуску консервов, мороженой и охлажденной рыбопродукции. Здесь появятся линии по глубокой переработке рыбы и производству рыбной муки, морозильный склад на 15 тысяч тонн и две роботизированные морозильные установки. Будет создано более 700 новых рабочих мест, для сотрудников построят арендное жилье. Этот проект станет якорным для территории опережающего развития «Курилы».

«Со строительством на Курилах новых перерабатывающих заводов, социальных объектов, жилья, дорог, с улучшением транспортной доступности этих территорий последовательно решаются вопросы, копившиеся здесь годами. В конечном итоге острова должны обрести совершенно иной современный облик», - подчеркнул губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, побывавший на строящихся предприятиях в Южно-Курильском районе.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ



 
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