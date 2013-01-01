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ИЗМИР

Куряне – в числе победителей Всероссийского конкурса «Супердомоуправ»

Июн 6
Курская область Центральный федеральный округ
Куряне – в числе победителей Всероссийского конкурса «Супердомоуправ»

Конкурс проводился НП «ЖКХ Контроль» совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ, а участие в нем принимали советы домов, ТСЖ, ЖСК. Победителей определяли в трёх номинациях: «Образцовая управляющая компания», «Образцовый совет многоквартирного дома» и «Образцовое ТСЖ/ЖСК».
Цель конкурса – найти и популяризовать лучшие практики в области управления жилой недвижимостью. Ведь в разных регионах страны есть немало примеров плодотворного сотрудничества управляющих компаний, ТСЖ и собственников жилья. И такие практики, по мнению организаторов конкурса, необходимо не только выявлять, изучать, но и рассказывать о них как можно большему количеству людей.

Для участия в конкурсе необходимо было направить в оргкомитет эссе о достижениях организации, информацию о результатах работы и фотоматериалы, подтверждающие рассказ участника.

Финалистов определяли 1 июня 2018 года с помощью онлайн-голосования. И сразу четыре многоквартирных дома из Курской области вошли в число победителей. ТСЖ «Дружбы 11» заняло первое место в номинации «Образцовое ТСЖ». А многоквартирные дома, расположенные в Курске по ул. Орловская д. 34, ул. Комарова д. 15, ул. Союзная, д. 18-а в номинации «Образцовый совет МКД» вошли в десятку лучших, заняв соответственно 6, 7, 10 места.

Каждый победитель будет награжден дипломом, знаком «Супердомоуправ» и серебряным знаком «Знак качества ЖКХ».

- Все участники конкурса от Курской области достойны наград. Это замечательные представители собственников, грамотные, активные, неравнодушные люди. Пример победителей показывает, что только при взаимодействии и взаимопонимании между управляющей организацией и собственниками можно решить много вопросов, - считает руководитель РОО «ЖКХ Контроль в Курской области» Любовь Логачева.



 
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