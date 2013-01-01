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ИЗМИР

Курян стало больше на 1489 человек

Фев 1
Курская область Центральный федеральный округ
Курян стало больше на 1489 человек

Именно столько человек в 2017 году стали участниками региональной программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Основной приток обеспечили переселенцы из Украины, вынужденно покинувшие её территорию, 838 человек выбрали местом постоянного проживания сельскую местность.
Как рассказали в областном комитете по труду и занятости населения, более 800 человек трудоустроены на труднозаполняемые рабочие места в организации Курской области.

Помощь переселенцам оказывается не только в трудоустройстве, но и в первоначальном обустройстве. Прибывшим вместе с родителями в Курскую область несовершеннолетним детям предоставлена возможность получения дошкольного, школьного и профессионального образования, занятия спортом, участия в культурных мероприятиях.

Участникам государственной программы на жилищное обустройство предоставляются единовременные выплаты в размере 3 тысяч рублей. Такие же суммы дополнительно получают семьи, имеющие двух и более несовершеннолетних детей и семьи переселенцев, прибывшие на постоянное место жительства в сельскую местность.

Поддержка соотечественников, прибывших из-за рубежа, стала возможной благодаря вниманию президента РФ Владимира Путина к этой проблеме. В соответствии с подписанным в 2016 году указом изменились условия программы. Одно из нововведений было направлено на содействие в жилищном обустройстве соотечественников и членов их семей путем предоставления им компенсации найма жилья на срок не менее шести месяцев. На эти цели выделены дополнительные федеральные средства. В Курской области в 2017 году такую поддержку получили 79 семей.

В целом на реализацию программы в прошлом году наш регион потратил более 5,2 млн рублей, порядка половины из них – из федерального бюджета.



 
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