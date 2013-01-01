Крупный научный центр «Мичуринская долина» создадут на Тамбовщине в рамах нацпроекта «Наука»



Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провел на базе Мичуринского аграрного университета совещание по оценке готовности к реализации национального проекта «Наука» на территории нашего региона.

Одним из приоритетных направлений является создание инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина». Проект призван помочь воплотить на практике идеи и разработки, которые рождаются в стенах научных лабораторий. Одним из его авторов выступает Александр Никитин. Он уверен, что ее реализация позволит придать дополнительный импульс развитию агропромышленного-комплекса, объединить научный и производственный потенциал Тамбовщины.

«Обсудили этот проект во время своей встречи с президентом России Владимиром Путиным. В итоге мы получили все необходимые резолюции и сейчас приступаем к детальной проработке вопроса. Это огромная ответственность, которая ложится на всех нас. Наше рабочее совещание призвано ответить на вопросы - достаточный ли научный потенциал, общая состоятельность наша – научная, образовательная. Соответствуем ли мы критериям для участия в подобных проектах», - поделился Александр Никитин.

Успешная реализация проекта во многом зависит от эффективного использования ресурсов. В этой связи становится актуальным вопрос создания агробиотехнопарка. Это специализированная площадка, комплекс объектов, зданий, строений, сооружений и оборудования, а также технологической и инновационной инфраструктуры, предназначенный для апробации и коммерциализации полученных научно-технических результатов в сфере АПК, обеспечения запуска и выведения на рынок высокотехнологичной продукции. Создание агробиотехнопарка внесено в план реализации Стратегии социально-экономического развития области на период до 2035 года. Сейчас активную подготовительную работу по созданию агробиотехнопарка ведет Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина.

«Интеллектуальный потенциал региона необходимо оценить для дальнейшего стратегического развития инфраструктуры, которая позволит объединить усилия науки и образования для полной интеграции и повышения эффективности производства связанного с развитием сельского хозяйства и садоводства в нашем регионе. Агробиотехнопарк станет связующим звеном науки и бизнеса для того, чтобы новые знания использовались на производстве, обеспечивали импортозамещение, улучшали качество питания в целом», - пояснил директор Центра Михаил Акимов.

Глава региона уверен, что новая площадка вызовет интерес как у малых компаний, занятых в сельском хозяйстве, так и у крупного агробизнеса, поскольку резиденты смогут претендовать на налоговые и прочие льготы, а в Тамбовской области реализуются крупные проекты в сфере АПК.

Александр Никитин поручил всем заинтересованным лицам в кратчайшие сроки подготовить свои предложения, которые станут основой для дальнейшего участия в национальном проекте «Наука».