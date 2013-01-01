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Крош, Лосяш и Бараш проиграли суд вологодской предпринимательнице

Фев 12
Вологодская область Северо-Западный федеральный округ
Крош, Лосяш и Бараш проиграли суд вологодской предпринимательнице

13 декабря Арбитражный суд Вологодской области признал, что компания-правообладатель серии популярных героев-смешариков злоупотребляет авторскими правами ради получения прибыли. Таким образом был создан прецедент в российском законодательстве. Сегодня суды по всей России завалены аналогичными делами, и решение Вологодского суда может стать определяющим в судебной практике.
18 апреля у индивидуального предпринимателя из Череповца заказали три торта с изображениями персонажей мультсериала «Смешарики». Через два дня заказчики забрали торты, а в конце мая кондитер с удивлением получила претензию, в которой ООО «Смешарики» из Санкт-Петербурга потребовали заплатить им 600 тыс. рублей. Конечно, предпринимательница отказалась, потому что у мамы троих детей нет таких денег. И правообладатель обратился в суд, при этом снизив претензионные требования до 150 тыс. рублей.

Анна Нечаева (Ф.И.О. изменено в соответствии с ФЗ «О СМИ») на все досудебные претензии правообладателя ответила отказом и 13 декабря выиграла суд у ООО «Смешарики». Это уникальный случай в судебной практике.

«Я до последнего не верила. Ехала домой в Череповец и не могла поверить. Думаю, они обжалуют решение, ведь судебная практика в России далеко не в пользу предпринимателей», - признается предпринимательница из Череповца Анна Нечаева.

Сейчас Анна отказывается от подобных заказов. А вот в Арбитражном суде Вологодской области рассматривается не один подобный иск. В число ответчиков ООО «Смешарики» привлекли вологодские ООО «Орис», ООО «Встреча», ООО «Стальпродукт» и еще ряд частных предпринимателей. Аналогичными исками завалены суды Псковской, Новгородской, Архангельской областей. Правообладатели тщательно фиксируют на фото и видео и процесс заказа, и получение торта.

«Предполагаю, что в определенный регион отправляется «экспедиция», которая за неделю вполне может объехать Вологодскую область и зафиксировать такие продажи. Повторюсь, что это только предположение, но эффект очевиден - достаточно посмотреть на количество исков и суммы в суде», - говорит вологодский юрист по авторскому праву Алексей Сысоев.

Как стало известно «Вологда. РФ», аналогичный случай с заказом детского торта в 2017 году был и в Вологде. До суда дело не дошло. Стороны договорились о компенсации, но нас просили не разглашать название кондитерской, которая испекла тот самый «тортик с сюрпризом».

Опытные предприниматели перед тем, как выпустить новую продукцию под новым брендом, обязательно консультируются с патентным поверенным. Специалисты в Вологодской торгово-промышленной палате помогают проверять, нет ли в выпускаемом продукте авторского названия или изображения. За присвоение авторства в тюрьму, конечно, не отправят, но штрафы предусмотрены довольно крупные.

15 января 2019 года Арбитражный суд Вологодской области вынес решение о взыскании 10 тыс. рублей за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - рисунок «Ждун» по исковому заявлению ООО «Си Ди Лэнд Контакт» к ООО «Дом Цветов». Отметим, что первое дело о взыскании средств за нарушение исключительных прав на «Ждуна» было рассмотрено арбитражным судом 2 октября 2018 года, всего на сегодняшний день рассмотрено 14 дел, еще три находятся в стадии рассмотрения. Общая сумма взысканий с различных юридических лиц в пользу ООО «Си Ди Лэнд Контакт» составила 120 тыс. рублей.



 
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