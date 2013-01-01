Краснодарский край зимой 2018-2019 года принял полтора миллиона туристов



По сравнению с прошлогодними показателями туристический поток вырос на 2 процента, а наибольшей популярностью пользовались курорты, на которых можно кататься на санках, лыжах, сноубордах, гулять по зимним экотропам.

Помимо Сочи, который за три зимних месяца принял более одного миллиона туристов, самыми востребованными направлениями для отдыха стали предгорья в Апшеронском районе, который посетили свыше 25 тысяч отдыхающих, а также Анапа, Горячий Ключ, Новороссийск и Краснодар.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в низкий сезон в регионе продолжают работать более 1600 организаций санаторно-курортного, оздоровительного и гостиничного комплекса, а средний уровень их загрузки в этом году составил около 60 процентов. Это стало возможным в том числе благодаря работе 460 объектов турпоказа и 170 действующим экскурсионным маршрутам, насыщенной культурно-познавательной программе и 70 событийным мероприятиям, прошедшим зимой на курортах Краснодарского края.

Краснодарский край, Южный федеральный округ