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ИЗМИР

Краснодарцы предпочитают смотреть футбол дома

Июн 13
Москва Центральный федеральный округ
Краснодарцы предпочитают смотреть футбол дома

Социологи провели опрос жителей региона, принимающего матчи ЧМ-2018 в России
В преддверии чемпионата мира опрос по теме «Кубань – край футбола» провела краснодарская лаборатория маркетинговых исследований «Marketing LAB».

Опрос подтвердил, что Краснодар один из самых «болеющих» городов страны. К тому, что в России пройдёт Чемпионат мира по футболу положительно относятся 77 процентов горожан, а отрицательно - лишь 5 процентов.

При этом присутствие на матчах чемпионата оказалось для краснодарцев не столь привлекательным, как этого можно было бы ожидать. Непосредственно в Краснодаре игры проводиться не будут - здесь расположилась лишь тренировочная база сборной Испании. А ехать на стадион в Сочи в «горячий» футбольный сезон собираются только 12 процентов опрошенных. 40 процентов участников опроса тоже хотели бы «вживую» посмотреть футбол в Сочи, но не имеют такой возможности. А 47 процентов опрошенных просто не имеют желания - те матчи чемпионата, которые должны состояться в Сочи, их вообще не интересуют.

Социологи попросили краснодарцев оценить влияние ЧМ-2018 на развитие экономики страны и края. 43 процента опрошенных считают, что это влияние будет позитивным, потому что после чемпионата обновленные стадионы будут давать прибыль, а сотни тысяч гостей увидят возможности региона и в будущем приедут отдыхать в Краснодарский край. 29 процентов считает, что влияние будет отрицательным, поскольку содержание спортивных арен потребует больших расходов. При этом 17 процентов полагают, что чемпионат никак не скажется на развитии Кубани, а 12 процентов затруднились ответить.

По ходу опроса выяснилось, что росту популярности футбола в регионе способствуют игры футбольного клуба «Краснодар» и открытие в Краснодаре одного из лучших стадионов Европы. На международных футбольных матчах, которые уже проведены на этом стадионе, побывали 34 процента опрошенных краснодарцев. Из них 81 процент оценивает свои впечатления от посещения футбольного матча на новом стадионе на 10 по десятибалльной шкале. Популярности стадиону добавляет открытый возле него парк. В новом парке побывали 64 процента от числа опрошенных, и 74 процента из них дали парку оценку 10 .

А вот перспективы сборной России на ЧМ-2018 краснодарцы оценивают очень сдержанно. В ходе опроса нашлось лишь 3 процента отчаянных оптимистов, которые прочат чемпионство нашей сборной. Пессимистов намного больше: 23 процента считает, что сборная вообще не выйдет из группы. Еще 12 процентов рассчитывают, что российская сборная выйдет в четвертьфинал, а 6 процентов надеются на выход в полуфинал.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
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