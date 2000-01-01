Котовск получил статус территории опережающего социально-экономического развития



Моногород Котовск один из первых в Черноземье получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев

Территория опережающего развития (ТОР) — экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. По словам Дмитрия Медведева, создание ТОР — это возможность для регионов и конкретных населенных пунктов дополнительного развития.

Документом определяются границы ТОР «Котовск», виды экономической деятельности, при которых на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов, минимальное количество новых постоянных рабочих мест.

Администрацией Тамбовской области подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации девяти инвестиционных проектов. В рамках этих проектов планируется создание производства эпоксидных смол, строительство хлебопекарного, фармацевтического и кожевенного заводов, цехов по производству электрооборудования и трансформаторов, алюминиевых конструкций, расширение производства по выпуску моющих, фосфатирующих составов для автомобильной промышленности, производства полипропиленовой ткани, модульных систем очистки хозяйственно-бытовых и сточных вод, насосных станций, систем водоподготовки и резервуаров.

Создание ТОР «Котовск» позволит диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия, повысить инвестиционную привлекательность территории города, создать более 2,2 тыс. постоянных рабочих мест, привлечь инвестиции в объёме более 10,7 млрд рублей, говорится в постановлении. Губернатор Александр Никитин считает: «Статус территории опережающего развития открывает большие возможности для малого города Котовска, это будет мощнейшим импульсом для развития экономики и социальной сферы не только Котовска, но и всей области».

«Предстоит большая серьезная работа с каждым из потенциальных инвесторов над тем, чтобы ожидания, которые муниципалитет связывал с получением статуса ТОР, стали реальностью и способствовали открытию в городе новых предприятий. Хочется поблагодарить губернатора Александра Валерьевича Никитина за особое внимание, которое он уделял Котовску в процессе получения нового статуса. Выражаю также признательность Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Игорю Ивановичу Шувалову и Ирине Владимировне Макиевой за веру и поддержку нашего несгибаемого города», - прокомментировал новость глава Котовска Алексей Плахотников.

Моногорода сейчас находятся под пристальным вниманием правительства и президента России Владимира Путина. Глава региона Александр Никитин считает, что комплексный подход к решению проблем моногородов, а также грамотное использование мер государственной поддержки позволит найти конкурентные преимущества таких территорий. Ранее во время визита в Тамбовскую область первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь Шувалов высоко оценил работу тамбовского губернатора и главы Котовска в этом направлении, поставив в пример другим регионам.