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Костромская область будет ювелирно сотрудничать с Турцией

Окт 12
Москва Центральный федеральный округ
Костромская область будет ювелирно сотрудничать с Турцией

Договоренность о сотрудничестве в сфере ювелирной промышленности достигнута на встрече главы региона Сергея Ситникова с президентом Ассоциации экспортеров ювелирных изделий Турции Мустафой Камаром в ходе визита костромской бизнес-миссии в Турецкую Республику.
Турецкие и костромские специалисты планируют вместе противодействовать фальсификации ювелирных изделий. Турецкая молодежь будет обучаться на дизайнерском направлении в Красносельском училище художественной обработки металлов, которое сегодня является ведущим учебным учреждением по подготовке и переподготовке высококвалифицированных кадров для ювелирной отрасли России. А турецкая сторона пригласила костромских студентов принять участие в художественных конкурсах, победителям которых предоставляется грант на обучение и стажировку в Италии.

Сергей Ситников отметил, что Правительство России поддержало проект создания в регионе Центра компетенций ювелирной промышленности, в котором будут сосредоточены все направления от разработки инициатив по правовому регулированию и возможностей выхода на зарубежные рынки до профессиональной подготовки ювелиров и новых технологических концептов.

Кроме того,на Деловом форуме с участием бизнес-кругов Турции и Костромской области, были представлены возможности сотрудничества в сфере деревообработки. Костромская область является самой лесообеспеченной территорией Центрального Федерального округа - общий запас древесины составляет более 700 миллионов кубометров, что позволяет реализовать в регионе проекты по глубокой переработке древесины.

На 31-й Международной выставке оборудования и инструментов для деревообрабатывающей промышленности и 21-й Международной выставке комплектующих для мебельного производства участники бизнес-миссии обсудили конкретные направления сотрудничества с руководством Ассоциации промышленников и предпринимателей деревообрабатывающей отрасли Турции.

Костромская область, Центральный федеральный округ



 
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