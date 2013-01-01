Костромская область будет ювелирно сотрудничать с Турцией
Договоренность о сотрудничестве в сфере ювелирной промышленности достигнута на встрече главы региона Сергея Ситникова с президентом Ассоциации экспортеров ювелирных изделий Турции Мустафой Камаром в ходе визита костромской бизнес-миссии в Турецкую Республику.
Сергей Ситников отметил, что Правительство России поддержало проект создания в регионе Центра компетенций ювелирной промышленности, в котором будут сосредоточены все направления от разработки инициатив по правовому регулированию и возможностей выхода на зарубежные рынки до профессиональной подготовки ювелиров и новых технологических концептов.
Кроме того,на Деловом форуме с участием бизнес-кругов Турции и Костромской области, были представлены возможности сотрудничества в сфере деревообработки. Костромская область является самой лесообеспеченной территорией Центрального Федерального округа - общий запас древесины составляет более 700 миллионов кубометров, что позволяет реализовать в регионе проекты по глубокой переработке древесины.
На 31-й Международной выставке оборудования и инструментов для деревообрабатывающей промышленности и 21-й Международной выставке комплектующих для мебельного производства участники бизнес-миссии обсудили конкретные направления сотрудничества с руководством Ассоциации промышленников и предпринимателей деревообрабатывающей отрасли Турции.
Костромская область, Центральный федеральный округ
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