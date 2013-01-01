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Коррупция – враг неуступчивый

Июл 2
ТПП РФ
Коррупция – враг неуступчивый
«Бизнес-барометр коррупции» – это специальный проект-исследование ТПП РФ. Суть его – в анонимном опросе предпринимателей, показывающем, какую на самом деле роль играет коррупция в отношениях властных структур с бизнесом и как предпринимательские круги оценивают реализацию соответствующей государственной политики. Полученные и проанализированные данные потом передаются в различные государственные структуры в целях дальнейшей борьбы с коррупцией.

В ходе VI этапа (каждый этап продолжается шесть месяцев) свое мнение высказали более 46 тысяч предпринимателей, сообщил на представлении итогов Президент ТПП РФ Сергей Катырин. В 2018 году, добавил он, проект был включен в Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы.

Инициатор проекта, вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, рассказала об основных результатах VI этапа. Нынешнее исследование показало рост случаев навязывания предпринимателям платных товаров, работ или услуг сторонних организаций. Сегодня хитрый чиновник старается не брать взяток деньгами – это рискованно. Но желание жить роскошно, естественно, никуда не исчезло, и теперь часто для решения того или иного вопроса, прежде всего при получении разрешений, как показал опрос, фирме обычно навязываются услуги или товары какой-либо компании. Кстати, сообщила вице-президент Палаты, финансовый объем каждой такой навязанной услуги, как отметили более 20 процентов опрошенных бизнесменов, колеблется от 50 000 до 500 000 рублей, и это уже достаточно серьезно.

Основной целью проекта Елена Дыбова назвала выявление системных проблем и поиск путей их решения. Один из важных моментов работы по проекту заключается в том, что предприниматели с каждым этапом все активнее участвуют в опросе, поверив, наконец, что приняты все меры, чтобы данные об авторах критики были анонимными, что их поэтому уж точно не будут преследовать за правду. Идея противодействия коррупции становится все более привлекательной для бизнеса, который начинает осознавать, что это зло не неизбежно, хотя противник и силен, и очень неуступчив.

Свои комментарии по поводу проекта дали представители власти: директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда и социальной защиты РФ Дмитрий Баснак, директор Департамента государственного управления Минэкономразвития РФ Андрей Матвеенко и начальник Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ Александр Русецкий.

Все трое отметили колоссальный объем работы, которую проводит ТПП РФ. Александр Русецкий подчеркнул: результаты опроса нужны министерствам и ведомствам в работе по борьбе с коррупцией. Дмитрий Баснак говорил о навязывании платных услуг как о большой проблеме, которую пока трудно решить. Он отметил, что если государственный служащий настоятельно рекомендует предпринимателю услуги конкретной организации, то уже одно это должно являться предметом для дополнительной проверки. Андрей Матвеенко считает нужным сделать так, чтобы заявитель-компания (которая обращается относительно, например, получения разрешения) и чиновник-исполнитель заявления были разъединены, чтобы между ними не было прямого контакта. По его мнению, особенность данного исследования заключается в том, что участие в нем принимают непосредственно бизнес-сообщества регионов, в то время как в других аналогичных анализах коррупционной ситуации предпринимательскому классу уделяется мало внимания.

В мероприятии, которое проходило в режиме видеоконференции с участием торгово-промышленных палат во всех регионах страны, приняли участие представители государственных органов власти, бизнеса, научных кругов, специалистов и экспертов, участвующих в предупреждении коррупции и противодействии ей.

Марина Дианова

2 Июл 2019, ТПП РФ


 
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