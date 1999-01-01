В Курской области подвели итоги «Контрольной закупки»



Организацией и проведением «Контрольных закупок» занимается региональный комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования совместно с Курским центром контроля качества и общественными организациями.

Сравнительные смотры качества проходят в регионе семь лет и дают покупателям возможность сделать выбор в пользу качественной и безопасной продукции. Проведено 37 мероприятий - смотры качества сливочного масла, мороженого, сычужных сыров, кабачковой икры, тушенки, минеральной воды, безалкогольных напитков, пряников, пельменей, сельди соленой, хлеба, рыбных консервов, колбасы вареной, полукопченой, масла растительного рафинированного, творога, майонеза, молока, сметаны, арбузов, шампанского, яблочного сока.

По итогам проведенных мероприятий производителям, чья продукция не соответствовала требованиям, были направлены письма о необходимости принятия мер по устранению и недопущению подобных ситуаций. Соответствующие уведомления получили Управления Роспотребнадзора регионов РФ, на территории которых произведена данная продукция, и розничные торговые сети.

Налажена и обратная связь. Предприятия розничной торговли области оперативно реагируют на информацию о недобросовестных производителях: направляют поставщикам претензии, копии протоколов лабораторных испытаний, принимают меры по усилению производственного контроля, снимают с реализации образцы продукции не соответствующие требованиям стандартов.

В текущем году, по итогам смотра качества сыра «Российский», Управление Роспотребнадзора по Орловской области за факты фальсификации продукции выдало предписание о прекращении действия декларации о соответствии и направило материалы в УМВД России по Орловской области в отношении ООО «СЛАВСЫР» (г. Орел).

Роспотребнадзор Белгородской области, по результатам смотра качества яблочного сока, за выпуск продукции с завышением токсических компонентов возбудил дело об административном правонарушении с наложением штрафа и предписанием о разработке программы мероприятий по предотвращению угрозы причинения вреда в отношении ООО «Корочанские сады».

В результате такого взаимодействия количество забракованных образцов продукции, участвующих в смотрах качества, с 52,7 % в 2012 г. снизилось до 35,3 % в 2018 г.

- Столь высокий процент не должен пугать потребителей, так как отбор видов товаров осуществляется по наиболее «проблемным» позициям, о которых поступает информация в ходе мониторингов, жалоб граждан и информации из федеральных источников, - подчеркивает врио председателя комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области Михаил Аксенов.

По его мнению, смотры качества способствуют вытеснению с рынка некачественных товаров, позволяют выявить лучших производителей, усилить заинтересованность товаропроизводителей в выпуске продукции соответствующей требованиям, повысить ответственность перед потребителями. Одновременно они служат хорошим стимулом для развития систем качества и безопасности при производстве продуктов питания, подстегивают конкурентов в борьбе за качество.