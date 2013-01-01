Конкурс для молодежи нового поколения «Лидеры Тамбовщины» стартовал



Этот проект поможет талантливым тамбовчанам раскрыть свои способности и заявить о себе на самом высоком уровне. Конкурс пройдет в несколько этапов. До 30 апреля принимаются заявки на участие.

Тамбовская область – первый российский регион, который реализует проект, аналогичный федеральному конкурсу «Лидеры России». Он объединит талантливую молодежь и станет площадкой для кадрового резерва.

В начале марта на открытии форума «Лидеры Тамбовщины» губернатор Александр Никитин отметил: «Мы нуждаемся в профессиональных кадрах, как в воздухе! Поиск главного ресурса для развития и движения вперед, пожалуй, самая важная цель нашего проекта. Наш президент Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному Собранию сказал о том, что необходимо сделать рывок вперед. Важно не отстать, где-то сработать на опережение. Скорость в сегодняшнем мире глобальных изменений такова, что руку нужно не просто держать на пульсе, а быть источником новых знаний с той энергией, которая присуща вам, молодым!»

Главная задача проекта – найти талантливых и активных людей, у которых есть полезные идеи, инициативы и которые стремятся к профессиональному росту. «Перед регионом, так же, как перед страной, стоят новые задачи, которые позволят обеспечить России качественный рывок вперед во всех направлениях. Нужны кадры новой формации не только в экономике, социальной сфере, но и в госуправлении. Мир изменился в результате цифровизации, речь идет о компьютерной архитектуре всей жизни. Беспилотники, криптовалюта, электронное голосование, нанотехнологии… Для одних это фантастика, а для других реальность. Вот таких – других – мы и хотим пригласить на этот конкурс», - говорит первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

Конкурс пройдет в несколько этапов. До 30 апреля открыта регистрация. В мае конкурсанты пройдут тестирование. Участники, набравшие максимальное количество баллов, попадут в полуфинал, который состоится в июне-августе. А в первой декаде сентября пройдет финальная сессия, где определятся 30 победителей.

Победители конкурса получат поддержку самых известных управленцев региона и возможность пройти стажировку в крупных организациях и на предприятиях с последующим трудоустройством. Лучшие из лучших будут включены в программу развития управленческого кадрового резерва в Тамбовской области.

«Сегодня всё решают личные и деловые качества молодых специалистов. Мы демонстрируем, что для лидеров есть все возможности самореализоваться не только в Москве, но и здесь, в Тамбовской области. Талантливым людям всегда приятно помогать. И всегда есть отдача. Руководство области ставит амбициозные задачи, а для их выполнения нужны деятельные, инициативные, умные люди. Социальные лифты у нас в регионе уже запущены», - говорит Олег Иванов.

Участие в конкурсе могут принять молодые люди в возрасте до 35 лет. Анкеты принимаются по электронному адресу konkyrs.18@mail.ru. Все подробности можно найти в официальных группах проекта «Лидеры Тамбовщины» в соцсетях:

https://vk.com/leadersoftambovregion

https://www.facebook.com/groups/leadersoftambovregion/

https://ok.ru/group/54175041716319