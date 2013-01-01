Капитал страны
Капитал Страны
Пенсионная реформа ENGLISH
12 СЕН, 12:39 МСК
USD (ЦБ)    69,5728
EUR (ЦБ)    81,3942

12 СЕН, 12:39 МСК
USD (ЦБ)    69,5728
EUR (ЦБ)    81,3942
Пенсионная реформа

Комплексный проект освоения лесных ресурсов области планируют реализовать в ЕАО российские инвесторы

Сен 12
Еврейская автономная область Дальневосточный федеральный округ
Комплексный проект освоения лесных ресурсов области планируют реализовать в ЕАО российские инвесторы

На полях ВЭФ подписано соглашение о сотрудничестве в целях реализации в регионе проекта по комплексному освоению лесных ресурсов полного цикла: от плантационного лесовыращивания до глубокой переработки древесины.
На полях ВЭФ подписано соглашение о сотрудничестве в целях реализации в регионе проекта по комплексному освоению лесных ресурсов полного цикла: от плантационного лесовыращивания до глубокой переработки древесины.

Соглашение подписано губернатором Александром Левинталем и председателем правления ООО «ВТК Инвест» Василием Ганченко.

- При успешной реализации проекта в области появятся новые рабочие места, будет происходить обучение персонала, наращивание лесной инфраструктуры, – отметил председатель правления ООО «ВТК Инвест». Кроме того, по его словам, компания постарается задействовать нелесистые территории для плантационного лесовыращивания, что позволит восстанавливать лесной фонд. Для этого будет построена эксплуатационная лесосеменная станция.

Согласно соглашению инвестпроект, который предстоит разработать, должны отличать экологичность, высокие технологии и безотходность производства.

- Очень важно, что в регионе планируют создать предприятие полного цикла – от выращивания леса до его переработки. Этот проект интересен его комплексностью. Также планируется шире использовать недревесные ресурсы леса, – отметил губернатор.

На полях ВЭФ также заключено соглашение о сотрудничестве правительства области с китайской лесопромышленной корпорацией «Лунцзян».

Кроме того, на ВЭФ подписан трехсторонний протокол о намерениях сотрудничества между правительством ЕАО, ООО «Евразийский экологический центр» и Административным комитетом района Инкоу (Китай). Договоренности позволят привлечь инвестиции в АПК региона.

ООО «Евразийский экологический центр» планирует построить в области агрологистическую площадку по хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, оказывать услуги по льготному кредитованию аграриев под будущий урожай. Также инвестор намерен проводить мелиорацию земель для дальнейшего сельскохозяйственного использования. Проект направлен не только на обеспечение сельскохозяйственной продукцией внутреннего рынка, но и увеличение поставок продовольствия на экспорт и в целом роста товарооборота с Китаем, этому будет способствовать ввод в эксплуатацию железнодорожного мостового перехода через Амур.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Еврейская автономная область:

Notice: Undefined variable: UNLast3Subject in /var/www/kaprus/data/www/kapital-rus.ru/inc2/pages/uznai/itemV.php on line 72

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/kaprus/data/www/kapital-rus.ru/inc2/pages/uznai/itemV.php on line 72
Дальневосточный федеральный округ:
8 Май:
27 Дек:
16 Ноя:
РОССИЯ:
12 Сен:
12 Сен:
11 Сен:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

ЦБ защитит рубль от обвала, но пожертвует ростом экономики? Что вынуждает поднять ключевую ставку

ЦБ защитит рубль от обвала, но пожертвует ростом экономики? Что вынуждает поднять ключевую ставку
Интервью и комментарии

«Звезда по имени Солнце». Она дарит нам жизнь, но может ее и уничтожить

«Звезда по имени Солнце». Она дарит нам жизнь, но может ее и уничтожить
Наука и технологии 2

Смерть от низкоуглеводной диеты, катастрофическое таяние арктических льдов и другие новости науки

Смерть от низкоуглеводной диеты, катастрофическое таяние арктических льдов и другие новости науки
Наука и технологии 1

«Рубль – заложник властей». Сколько будет стоить рубль в конце 2018 года и обвалится ли он до 80 за доллар

«Рубль – заложник властей». Сколько будет стоить рубль в конце 2018 года и обвалится ли он до 80 за доллар
Интервью и комментарии 1

Узнай, страна

Комплексный проект освоения лесных ресурсов области планируют реализовать в ЕАО российские инвесторы

Комплексный проект освоения лесных ресурсов области планируют реализовать в ЕАО российские инвесторы

В Санкт-Петербурге открыли первый в России детский городской сурдологический центр

В Санкт-Петербурге открыли первый в России детский городской сурдологический центр

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

12:27 В Сочи турист с ведром на голове ограбил магазин В Сочи турист с ведром на голове ограбил магазин
Дырявый «Союз». Американцев подозревают в преднамеренной порче космического корабля
Дырявый «Союз». Американцев подозревают в преднамеренной порче космического корабля
12:02 Жан-Клод Юнкер предлагает создать новый альянс ЕС и Африки Жан-Клод Юнкер предлагает создать новый альянс ЕС и Африки
11:45 В Сбербанке опровергли сообщения о захвате заложников в московском отделении В Сбербанке опровергли сообщения о захвате заложников в московском отделении
11:25 Владимир Путин призвал «подозреваемых» в отравлении Скрипалей выступить в СМИ Владимир Путин призвал «подозреваемых» в отравлении Скрипалей выступить в СМИ
10:55 Президент России предложил премьеру Японии заключить мирный договор до конца года Президент России предложил премьеру Японии заключить мирный договор до конца года
10:20 Макгрегора просят выйти на бой с Нурмагомедовым под Егора Крида Макгрегора просят выйти на бой с Нурмагомедовым под Егора Крида
Минфин не может занять деньги, «Аэрофлот» объявил кризис в отрасли и другие новости среды
Минфин не может занять деньги, «Аэрофлот» объявил кризис в отрасли и другие новости среды
09:44 ВСУ катастрофически не хватает военной техники ВСУ катастрофически не хватает военной техники

Узнай, страна!

11:10 Комплексный проект освоения лесных ресурсов области планируют реализовать в ЕАО российские инвесторы Комплексный проект освоения лесных ресурсов области планируют реализовать в ЕАО российские инвесторы
Отбивная из Навального. Почему глава Росгвардии вызвал оппозиционера на дуэль
Отбивная из Навального. Почему глава Росгвардии вызвал оппозиционера на дуэль
11:07 В Санкт-Петербурге открыли первый в России детский городской сурдологический центр В Санкт-Петербурге открыли первый в России детский городской сурдологический центр
10:40 Тамбовская область поддерживает общероссийские тенденции в отношениях с Китаем Тамбовская область поддерживает общероссийские тенденции в отношениях с Китаем
11 СЕН, 19:07 На Красноярской ТЭЦ-1начали новый этап модернизации оборудования На Красноярской ТЭЦ-1начали новый этап модернизации оборудования
11 СЕН, 19:01 В Подмосковье начали выпускать первую в России четырехвалентную вакцину для профилактики гриппа В Подмосковье начали выпускать первую в России четырехвалентную вакцину для профилактики гриппа
06 СЕН, 16:04 Проект «Школа Росатома» подарил ученикам Курчатова грандиозный праздник «Свет знаний!» Проект «Школа Росатома» подарил ученикам Курчатова грандиозный праздник «Свет знаний!»
Путин не в духе. Как президент России на Дальнем Востоке чиновников отчитывал
Путин не в духе. Как президент России на Дальнем Востоке чиновников отчитывал
06 СЕН, 14:47 Омских предпринимателей обучат правовым аспектам экспорта Омских предпринимателей обучат правовым аспектам экспорта

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter