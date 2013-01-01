Комплексный проект освоения лесных ресурсов области планируют реализовать в ЕАО российские инвесторы



На полях ВЭФ подписано соглашение о сотрудничестве в целях реализации в регионе проекта по комплексному освоению лесных ресурсов полного цикла: от плантационного лесовыращивания до глубокой переработки древесины.

На полях ВЭФ подписано соглашение о сотрудничестве в целях реализации в регионе проекта по комплексному освоению лесных ресурсов полного цикла: от плантационного лесовыращивания до глубокой переработки древесины.

Соглашение подписано губернатором Александром Левинталем и председателем правления ООО «ВТК Инвест» Василием Ганченко.

- При успешной реализации проекта в области появятся новые рабочие места, будет происходить обучение персонала, наращивание лесной инфраструктуры, – отметил председатель правления ООО «ВТК Инвест». Кроме того, по его словам, компания постарается задействовать нелесистые территории для плантационного лесовыращивания, что позволит восстанавливать лесной фонд. Для этого будет построена эксплуатационная лесосеменная станция.

Согласно соглашению инвестпроект, который предстоит разработать, должны отличать экологичность, высокие технологии и безотходность производства.

- Очень важно, что в регионе планируют создать предприятие полного цикла – от выращивания леса до его переработки. Этот проект интересен его комплексностью. Также планируется шире использовать недревесные ресурсы леса, – отметил губернатор.

На полях ВЭФ также заключено соглашение о сотрудничестве правительства области с китайской лесопромышленной корпорацией «Лунцзян».

Кроме того, на ВЭФ подписан трехсторонний протокол о намерениях сотрудничества между правительством ЕАО, ООО «Евразийский экологический центр» и Административным комитетом района Инкоу (Китай). Договоренности позволят привлечь инвестиции в АПК региона.

ООО «Евразийский экологический центр» планирует построить в области агрологистическую площадку по хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, оказывать услуги по льготному кредитованию аграриев под будущий урожай. Также инвестор намерен проводить мелиорацию земель для дальнейшего сельскохозяйственного использования. Проект направлен не только на обеспечение сельскохозяйственной продукцией внутреннего рынка, но и увеличение поставок продовольствия на экспорт и в целом роста товарооборота с Китаем, этому будет способствовать ввод в эксплуатацию железнодорожного мостового перехода через Амур.