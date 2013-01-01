Компания из Челябинской области поставила в Индию современные дактилоскопические системы
Ноя 12
Полиция индийского штата Телангана внедрила новые технологии из России и США, позволяющие быстрее находить преступников по отпечаткам пальцев и следам крови.
Индийские полицейские теперь используют созданную челябинской IT-компанией «Папилон», российскую автоматизированную систему идентификации отпечатков пальцев (AFIS), которая может оперативно определить принадлежность отпечатка пальца любому подозреваемому в преступлении. Кроме того, на мобильные телефоны устанавливается мобильная AFIS российского производства и помогает полиции определить, причастно ли к совершению преступления лицо, задержанное по другим причинам.
АО «Папилон» занимается комплексной разработкой и внедрением высокотехнологичных автоматизированных программно-технических систем для силовых ведомств и бизнес-структур. Приоритетом для компании стало создание масштабных биометрических систем идентификации личности по отпечаткам и следам пальцев рук и ладоней, в том числе криминалистических систем.
Челябинская область, Уральский федеральный округ
12 Ноя 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|12 Ноя:
|12 Ноя:
|12 Ноя:
Центральный федеральный округ:
|12 Ноя:
|9 Ноя:
|9 Ноя:
РОССИЯ:
|12 Ноя:
|12 Ноя:
|9 Ноя: