

Полиция индийского штата Телангана внедрила новые технологии из России и США, позволяющие быстрее находить преступников по отпечаткам пальцев и следам крови.

Индийские полицейские теперь используют созданную челябинской IT-компанией «Папилон», российскую автоматизированную систему идентификации отпечатков пальцев (AFIS), которая может оперативно определить принадлежность отпечатка пальца любому подозреваемому в преступлении. Кроме того, на мобильные телефоны устанавливается мобильная AFIS российского производства и помогает полиции определить, причастно ли к совершению преступления лицо, задержанное по другим причинам.

АО «Папилон» занимается комплексной разработкой и внедрением высокотехнологичных автоматизированных программно-технических систем для силовых ведомств и бизнес-структур. Приоритетом для компании стало создание масштабных биометрических систем идентификации личности по отпечаткам и следам пальцев рук и ладоней, в том числе криминалистических систем.

Челябинская область, Уральский федеральный округ