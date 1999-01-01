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Восточный экономический форум

Компания «Фарадей» получила крупный заказ для нужд Росгвардии

Сен 21
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Компания «Фарадей» получила крупный заказ для нужд Росгвардии

Компания «Фарадей» получила право на исполнение крупного заказа для нужд Росгвардии, в связи с чем предприятию в Рассказово требуется более 200 сотрудников. Идет набор специалистов по производству обуви и швей.
На предприятии готовы предложить социальный пакет и достойную зарплату, средний размер которой составляет 27 тысяч рублей.

«Нам комфортно работать на тамбовской земле. Планируем расширять производство здесь. Мы благодарны губернатору Александру Никитину и администрации области за то, что нам пошли на встречу и помогают увеличить производительность труда, набрать людей. В планах модернизация производства. Активно этот вопрос обсуждаем. В следующем году мы попытаемся еще увеличить производство процентов на 30 - 40», - отметила президент компании «Фарадей» Светлана Андрианова.

Компания «Фарадей» является крупнейшим в России производителем и разработчиком военной и обуви специального назначения. Предприятие имеет статус единственного поставщика вещевого имущества для нужд МВД и Росгвардии. Компания «Фарадей» включена в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли Минпромторга РФ и в отраслевой план мероприятий по импортозамещению продукции в отрасли легкой промышленности РФ.

Филиал «Рассказово» ЗАО «Компания «Фарадей» ведет свою деятельность на территории нашего региона с 2003 года. В феврале 2018 года по приглашению губернатора Александра Никитина Тамбовскую область посетил заместитель министра обороны России Юрий Борисов. Во время его визита были проработаны вопросы по загрузке предприятий ОПК области заказами через Министерство обороны России. Первым результатом визита стало размещение заказа Минобороны РФ на производство спецобуви в ООО «Фарадей».

«Новые инвестиции, новые рабочие места, доходы в бюджет, перспективы развития - это то, к чему призывает губернатор. Самое главное такие проекты позволяют занять наших работников, им не нужно уезжать за пределы региона. Для выполнения гособоронзаказа до конца года ведем разговор со всеми заинтересованными службами и ведомствами. Мы должны организовать как минимум 200 рабочих мест», - подчеркнула начальник управления по развитию промышленности и торговли области Наталия Макаревич.



 
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