«Командор» сделал первый шаг на пути из Калининграда к берегам Камчатки



Спущен на воду траулер-сейнер нового поколения, созданный на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» по заказу рыболовецкого колхоза в Петропавловске-Камчатском

Предприятие впервые в современной России реализует масштабный, проект по строительству рыбодобывающего флота, используя последние мировые достижения.

Заказчик получит от калининградских судостроителей три современных рыбопромысловых судна. Траулер «Ленинец» уже находится на достроечной набережной, на нем ведутся монтажные работы. Вскоре к нему присоединится и «Командор», а «Ударник» пока находится на стадии стапельной сборки.

Это первые рыболовецкие суда завода «Январь», который до недавнего времени строил лишь военные корабли, а сегодня находит баланс между гражданскими и оборонными заказами.

«Это многофункциональные уникальные суда, абсолютно нового класса. Они смогут осваивать все ресурсы дальневосточного региона, причем в любых условиях и разными орудиями лова. Это и трал, и снюрревод, и кошельковый невод. Судно универсально еще тем, что берет сырец в танки и может в течение недели сохранять качество. Практически из любой точки Дальнего Востока мы будем доставлять сырец на берег и производить высококачественную продукцию для российского потребителя», - отмечает председатель рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Сергей Тарусов.

По его словам, потребность в обновлении промыслового флота на Дальнем Востоке очень велика, так что это первый, но далеко не последний заказ.

«Думаю, скоро мы увидим, как наши камчатские партнеры ловят рыбу на траулерах, построенных в Калининграде. Мы будем поддерживать завод «Янтарь» , формируя областную программу развития рыбохозяйственного комплекса таким образом, чтобы российские рыбаки заказывали новые суда или модернизировали существующие именно на калининградских верфях», - отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ