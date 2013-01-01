«Командор» сделал первый шаг на пути из Калининграда к берегам Камчатки
Спущен на воду траулер-сейнер нового поколения, созданный на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» по заказу рыболовецкого колхоза в Петропавловске-Камчатском
Заказчик получит от калининградских судостроителей три современных рыбопромысловых судна. Траулер «Ленинец» уже находится на достроечной набережной, на нем ведутся монтажные работы. Вскоре к нему присоединится и «Командор», а «Ударник» пока находится на стадии стапельной сборки.
Это первые рыболовецкие суда завода «Январь», который до недавнего времени строил лишь военные корабли, а сегодня находит баланс между гражданскими и оборонными заказами.
«Это многофункциональные уникальные суда, абсолютно нового класса. Они смогут осваивать все ресурсы дальневосточного региона, причем в любых условиях и разными орудиями лова. Это и трал, и снюрревод, и кошельковый невод. Судно универсально еще тем, что берет сырец в танки и может в течение недели сохранять качество. Практически из любой точки Дальнего Востока мы будем доставлять сырец на берег и производить высококачественную продукцию для российского потребителя», - отмечает председатель рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Сергей Тарусов.
По его словам, потребность в обновлении промыслового флота на Дальнем Востоке очень велика, так что это первый, но далеко не последний заказ.
«Думаю, скоро мы увидим, как наши камчатские партнеры ловят рыбу на траулерах, построенных в Калининграде. Мы будем поддерживать завод «Янтарь» , формируя областную программу развития рыбохозяйственного комплекса таким образом, чтобы российские рыбаки заказывали новые суда или модернизировали существующие именно на калининградских верфях», - отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ
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