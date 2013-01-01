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ИЗМИР

КОИБы и видеонаблюдение станут обязательными на муниципальных выборах в Тамбове

Июн 28
Тамбовская область Центральный федеральный округ
КОИБы и видеонаблюдение станут обязательными на муниципальных выборах в Тамбове

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин обсудил с председателем Тамбовской областной избирательной комиссией Андреем Офицеровым подготовку к проведению выборов в единый день голосования 9 сентября.
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин обсудил с председателем Тамбовской областной избирательной комиссией Андреем Офицеровым подготовку к проведению выборов в единый день голосования 9 сентября.

В регионе пройдут 352 избирательные кампании, в ходе которых выберут депутатов местных представительных органов, глав поселений. Кроме того, состоятся довыборы в областную Думу по Сосновскому одномандатному избирательному округу №15 и законодательные собрания городских округов, включая областной центр.

Андрей Офицеров проинформировал губернатора о том, что в настоящее время серьезно обновлен состав избирательных комиссий с учетом кандидатур, представленных политическими партиями, которые уже проявляют большую активность. Проводится обучение новых членов избиркомов. В целом подготовка к выборам идет в штатном режиме.

«Уверен, что выборы на территории Тамбовской области пройдут на высоком уровне и в строгом соответствии с законом. Прошу вас обеспечить их максимальную прозрачность. Для этого необходимо использовать новшества, которые применялись на последних выборах, включая видеонаблюдение и электронные комплексы обработки бюллетеней. Региональные власти со своей стороны окажут необходимое содействие и обеспечат безопасность всех участников избирательного процесса», - подчеркнул Александр Никитин.



 
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