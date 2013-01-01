Клуб юных дипломатов познакомил школьников Москвы с традиционной культурой Дагестана
При общеобразовательной московской школе №324 «Жар-птица» с 2016 года работает «Клуб Юных Дипломатов», в котором со школьной скамьи учащимся прививают навыки дипломатии, ценности мира, дружбы и добрососедства. В рамках работы клуба они более глубже знакомятся с историей, культурой, традициями не только отдельных регионов России, но и зарубежных стран.
По приглашению руководства школы в мероприятии принимали участие и представители Дагестана, среди которых были сотрудники Постпредства РД и общественные деятели.
Выступая перед собравшимися московский аксакал, доктор политических наук, профессор, капитан первого ранга Гаджи Сулейманович Алиев сказал, что очень хорошо, когда дети изучают культуру и историю не только по книжкам, но и вот так, как сегодня - в живом общении. Апогеем вечера стало исполнение детским хором песни «Журавли» Расула Гамзатова. В конце мероприятия начальник отдела Постпредства РД Омар Ибрагимов поблагодарил от имени руководства Постпредства РД всех присутствующих и отдельно директора Беспалова Алексея Викторовича за хорошо поставленную патриотическую и воспитательную работу в школе и принял участие в торжественной церемонии вручении удостоверений новым членам Клуба Юных Дипломатов.
Руководитель Клуба Владимир Ющенко и сотрудник Постпредства РД, курирующий вопросы образования Зоя Ханова отметили, что мероприятие вызвало неподдельный интерес школьников и взрослых участников встречи, каждый из которых получил незабываемые впечатления от знакомства с богатыми культурными традициями Дагестана. В конце вечера члены клуба угостили всех гостей вкусной дагестанской халвой собственного приготовления.
|26 Сен:
|26 Сен:
|26 Сен:
|27 Сен:
|26 Сен:
|25 Сен:
|26 Сен:
|26 Сен:
|25 Сен: