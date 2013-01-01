Клуб юных дипломатов познакомил московских школьников с традиционной культурой Дагестана



Особыми гостями мероприятия,организванного в московской школе №324 «Жар-птица», стали представители дагестанской диаспоры и Постпредства Республики Дагестан при Президенте РФ . 25 сентября состоялась торжественная встреча Клуба Юных Дипломатов, посвященная знакомству

Юные дипломаты устроили яркое представление с традиционными дагестанскими песнями и танцами, а также чтением стихов Расула Гамзатова. Школьникам удалось точно передать богатство культуры и особенности старинных обычаев Республики Дагестан.

Перед собравшимися выступил доктор политических наук, профессор, капитан первого ранга Гаджи Сулейманович Алиев. По окончании выступления начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества Постпредства Республики Дагестан Омар Ибрагимов принял участие в торжественной церемонии вступления в Клуб Юных Дипломатов новых участников.

Руководитель Клуба Юных Дипломатов Владимир Ющенко и курирующий вопросы образования сотрудник Постпредства Дагестана Зоя Ханова отметили,что мероприятие вызвало неподельный интерес школьников и взрослых участников встречи, каждый из которых получил незабываемые впечатления отзнакомства с богатыми культурными традициями Дагестана.

Москва, Центральный федеральный округ