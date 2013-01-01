Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 СЕН, 15:04 МСК
USD (ЦБ)    65,7585
EUR (ЦБ)    77,3846

26 СЕН, 15:04 МСК
USD (ЦБ)    65,7585
EUR (ЦБ)    77,3846

Клуб юных дипломатов познакомил московских школьников с традиционной культурой Дагестана

Сен 26
Москва Центральный федеральный округ
Клуб юных дипломатов познакомил московских школьников с традиционной культурой Дагестана

Особыми гостями мероприятия,организванного в московской школе №324 «Жар-птица», стали представители дагестанской диаспоры и Постпредства Республики Дагестан при Президенте РФ . 25 сентября состоялась торжественная встреча Клуба Юных Дипломатов, посвященная знакомству
Юные дипломаты устроили яркое представление с традиционными дагестанскими песнями и танцами, а также чтением стихов Расула Гамзатова. Школьникам удалось точно передать богатство культуры и особенности старинных обычаев Республики Дагестан.

Перед собравшимися выступил доктор политических наук, профессор, капитан первого ранга Гаджи Сулейманович Алиев. По окончании выступления начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества Постпредства Республики Дагестан Омар Ибрагимов принял участие в торжественной церемонии вступления в Клуб Юных Дипломатов новых участников.

Руководитель Клуба Юных Дипломатов Владимир Ющенко и курирующий вопросы образования сотрудник Постпредства Дагестана Зоя Ханова отметили,что мероприятие вызвало неподельный интерес школьников и взрослых участников встречи, каждый из которых получил незабываемые впечатления отзнакомства с богатыми культурными традициями Дагестана.

Москва, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
25 Сен:
25 Сен:
25 Сен:
Центральный федеральный округ:
26 Сен:
25 Сен:
25 Сен:
РОССИЯ:
26 Сен:
25 Сен:
25 Сен:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?
Наука и технологии

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение
Интервью и комментарии

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания
Бизнес и психология 1

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть
Экономика 5

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?
Интервью и комментарии 5

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России
Экономика 4

Узнай, страна

Клуб юных дипломатов познакомил московских школьников с традиционной культурой Дагестана

Клуб юных дипломатов познакомил московских школьников с традиционной культурой Дагестана

Аграрии ЕАО смогут приобрести сельскохозяйственную технику с 30-процентной скидкой

Аграрии ЕАО смогут приобрести сельскохозяйственную технику с 30-процентной скидкой

Губернатор Никитин: В основе Стратегии развития Тамбовщины — научно-инновационный потенциал

Губернатор Никитин: В основе Стратегии развития Тамбовщины — научно-инновационный потенциал

5 новых машин скорой медицинской помощи и 2 школьных автобуса поступят в ЕАО в этом году

5 новых машин скорой медицинской помощи и 2 школьных автобуса поступят в ЕАО в этом году

Новости СМИ

Новости дня

14:09 На одном из снимков из космоса обнаружили марсоход Opportunity На одном из снимков из космоса обнаружили марсоход Opportunity
В России подорожают одежда и обувь. Как слабый рубль скажется на ценах в магазинах
В России подорожают одежда и обувь. Как слабый рубль скажется на ценах в магазинах
13:52 В России в 2019 году в России начнут продавать фотоаппарат Зенит М В России в 2019 году в России начнут продавать фотоаппарат Зенит М
13:19 Националисты требуют, чтобы с Украины выслали консула Венгрии Националисты требуют, чтобы с Украины выслали консула Венгрии
12:45 На Украине изобрели салозаменитель На Украине изобрели салозаменитель
12:23 Следствие просит отпустить сестер Хачатурян из СИЗО Следствие просит отпустить сестер Хачатурян из СИЗО
11:46 В ГД одобрили поправки Путина к пенсионной реформе В ГД одобрили поправки Путина к пенсионной реформе
Над Трампом смеются, а США теряют сторонников. Что показала Генассамблея ООН
Над Трампом смеются, а США теряют сторонников. Что показала Генассамблея ООН
11:25 Актер Стивен Сигал заявил, что мог бы стать губернатором Приморья Актер Стивен Сигал заявил, что мог бы стать губернатором Приморья

Узнай, страна!

13:54 Клуб юных дипломатов познакомил московских школьников с традиционной культурой Дагестана Клуб юных дипломатов познакомил московских школьников с традиционной культурой Дагестана
Рубль продолжает укрепляться, конфликт между США и ЕС по поводу Ирана и другие новости среды
Рубль продолжает укрепляться, конфликт между США и ЕС по поводу Ирана и другие новости среды
12:07 Аграрии ЕАО смогут приобрести сельскохозяйственную технику с 30-процентной скидкой Аграрии ЕАО смогут приобрести сельскохозяйственную технику с 30-процентной скидкой
08:58 Губернатор Никитин: В основе Стратегии развития Тамбовщины — научно-инновационный потенциал Губернатор Никитин: В основе Стратегии развития Тамбовщины — научно-инновационный потенциал
25 СЕН, 15:27 В Калининграде открылся третий форум "Сделано немцами в России" В Калининграде открылся третий форум "Сделано немцами в России"
25 СЕН, 14:52 В Удмуртии подготовили серийное производство уникальных ветроэнергетических генераторов В Удмуртии подготовили серийное производство уникальных ветроэнергетических генераторов
25 СЕН, 12:39 В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter