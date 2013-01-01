КГМУ вошел в ТОП-100 лучших вузов страны



По результатам Национального рейтинга вузов - 2018, подготовленным информационным агентством Интерфакс, Курский государственный медицинский университет занял 1 место среди вузов г. Курска; 6 место среди медицинских вузов России; 75 место среди всех вузов России, принявших участие в рейтинге, что на 19 позиций выше, чем в 2017 г.

Национальный рейтинг университетов - аналитический проект, работающий над построением рейтингов образовательных учреждений высшего профессионального образования России. Он составлен по шести основным критериям: образование, исследования, социализация, интернациализация, бренд и предпринимательство.

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