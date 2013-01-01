Казань поддерживает почетный статус первой Новогодней столицы России



С Казани в 2013 году начался всероссийский культурно-просветительский проект «Новогодняя столица России», о котором уже писал «Капитал страны». Более 100 тыс. человек посетили новогодние мероприятия, встречая 2014-й год. Большой интерес у туристов вызвало знакомство с обычаями, традициями региона с богатейшей историей.

Одним из самых главных событий был приезд Деда Мороза и его свиты из Великого Устюга, который зажег Главную елку страны в Парке тысячелетия вместе с татарским Кыш Бабаем и символом Универсиады-2013 барсенком Юни.

В новогоднем шоу приняли участие персонажи татарского фольклора и сказок — Шайтан, батыры, персонажи сказок татарского народного поэта, одного из основоположников дореволюционной татарской литературы и татарского литературного языка Габдуллы Тукая — Шурале и Водяная.

В празднике на главной площади города, где перед зрителями выступили творческие коллективы из России и Татарстана, приняло участие более 54 тысяч человек. После концертной программы под бой курантов состоялся грандиозный салют.

В рамках проекта «Казань – новогодняя столица России» в Казани и в районах республики работали музеи, театры, спортивные центры, загородные оздоровительные центры, лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. Более тысячи новогодних мероприятий было организовано в праздники по всему Татарстану.

Например, в дни новогодних каникул в Доме-музее И.И.Шишкина с успехом проходили мероприятия проекта «Рождественская ёлка в доме Шишкиных». Экспозиция музея была дополнена новогодними игрушками XIX века из фондов музея-заповедника.

Рекордсменом по посещениям стал Казанский кремль, который посетили около 25 тыс. туристов и жителей республики.

Все последующие годы столица Татарстана развивает проекты, начатые в рамках Новогодней столицы России. Встреча Нового года по традиции проходит на нескольких десятках площадок, где проводится множество культурных и спортивных мероприятий для взрослых и детей. Среди гостей немало туристов из соседних регионов и зарубежных стран.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ