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ИЗМИР

Касторенский район отметил 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Янв 30
Курская область Центральный федеральный округ
Касторенский район отметил 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В поздравлении с этой славной датой, адресованном касторенцам, губернатор Курской области Александр Михайлов сказал: «Всё дальше и дальше уходит от нас тот великий день, когда враг был изгнан с родной земли. Самыми кровопролитными и героическими в истории района стали годы Великой Отечественной войны. Сотни славных сыновей и дочерей сложили головы на полях сражений, погибли в лагерях, в фашистской неволе, от голода и болезней. Но проявленные ими героизм и стойкость были по достоинству оценены Родиной.
Героические подвиги касторенцев навсегда вошли в летопись Великой Отечественной войны, 9 участников боев удостоены звания Героя Советского Союза, более 6000 касторенцев награждены орденами и медалями.

Наш священный долг – сохранить память о тех, кто спас родную землю в суровые годы войны, отстоял наше право на жизнь».

Глава региона пожелал жителям района крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и радости, новых успехов и достижений в развитии родного края.



 
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