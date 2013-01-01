Какие способы предотвратить «утечку мозгов» нашли в Краснодарском крае?



В Краснодаре 3 апреля открыли IT-школу ЮФО и провели презентацию проектов губернаторского конкурса молодых инноваторов «Премия IQ года».

Власти края уверены, что для инвестиций в человеческий капитал все средства хороши - из регионального, из федерального бюджета, а также программы президентских грантов.

Общий призовой фонд регионального конкурса молодежных инновационных проектов «Премия IQ года» составил 1 млн рублей.».В каждой номинации за первое место будет присуждена премия в размере 100 тысяч рублей, за второе – 60 тысяч рублей, за третье место – 40 тысяч рублей.

Жюри выбирало лучшие инновационные проекты в сфере экологии, энергосбережения и альтернативных источников энергии, здравоохранения, биомедицины, АПК и пищевой промышленности, строительства, транспорта и ЖКХ, а также компьютерных технологий и телекоммуникаци.

А более полутора сотен молодых программистов и предпринимателей из всех регионов Юга России приняли участие в федеральной конкурсной программе «IT-start».

Программа IT-Start проводится с использованием средств гранта Президента России на развитие гражданского общества.

В рамках мероприятия в Краснодаре состоялись мастер-классы и лекции московских экспертов, участники представили 24 проекта, с которыми работали в рамках программы. Каждый из этих проектов прошел многоступенчатую экспертизу приглашенных специалистов и представителей московских IT-компаний.

Первое место в конкурсе было единогласно присуждено команде Южного федерального университета с проектом Cybber. Команда БиП из Краснодарского края получила ценные призы от компании ПАО «МТС». В специальной номинации «инноватика» был отмечен проект Кубанского государственного технологического университета «Импульс».

Краснодарский край, Южный федеральный округ