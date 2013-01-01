Как чемпионат мира по футболу укрепляет берега Волги?



Оргкомитет «Россия-2018» 6 апреля проинспектировал новый терминал аэропорта, стадион «Волгоград Арена» и созданную к мундиалю прочую инфраструктуру Волгоградской области

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко, возглавивший эту делегацию чиновников, первым делом осмотрел новый терминал внутренних авиалиний Международного аэропорта Волгограда. Сейчас в аэропорту заканчивается второй этап реконструкции - строительно-монтажные работы полностью завершены, идет установка и наладка оборудования. Площадь застройки составляет пять тысяч квадратных метров, пропускная способность нового объекта — 720 пассажиров в час. Первых пассажиров новый терминал примет уже 9 мая.

Одновременно завершается строительство железнодорожной ветки от станции Гумрак к аэропорту протяженностью 1,2 километра. Обслуживать это направление будут 22 пары поездов.

На первом этапе модернизации аэропорта в 2016 году были построены современный терминал международных авиалиний и новая взлетно-посадочная полоса. В конце 2017-го завершилось обновление аэродромного комплекса. Возведены новые рулежные дорожки и перроны, где теперь могут разместиться 28 самолетов.

ЧМ-2018 пройдет, а модернизация волгоградского аэропорта продолжится. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что сейчас идет проектирование соединений между терминалами, а в дальнейшем предстоит реконструировать старый терминал внутренних авиалиний в междугородный автовокзал и создать здесь мультимодальный комплекс, объединяющий воздушный, автомобильный и железнодорожный транспортные потоки.

Перспективы развития спортивной инфраструктуры обсудили на «Волгоград Арене», которая после ЧМ-2018 станет базой для команды «Ротор-Волгоград». Виталий Мутко и Андрей Бочаров осмотрели входную группу, фасад и внутренние помещения стадиона, футбольное поле, на которое наносят разметку. Уже получено разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию и сегодня здесь занимаются наладкой оборудования и благоустройством прилегающей территории.

Федеральная инспекция осмотрела берегоукрепительные сооружения, рокадную дорогу и новую набережную у подножия «Волгоград Арены».

Андрей Бочаров подчеркнул, что берегоукрепление протяженностью почти три километра, без которого невозможно было построить рокадную дорогу, выполнено за два года. По мнению волгоградского губернатора это рекордные сроки — в лучшие советские времена в год строили всего по 150 метров таких сооружений. Территория полностью преобразилась - здесь построены смотровые площадки, велодорожки и пляж. Рядом завершается первый этап реконструкции Центрального парка культуры и отдыха.

Комиссия пришла к выводу, что Волгоград успевает подготовиться к наплыву гостей - в конце июня на 45-тысячном стадионе «Волгоград Арена» пройдут четыре футбольных матча ЧМ-2018.

Волгоградская область, Южный федеральный округ