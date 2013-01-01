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ИЗМИР

Кадеты протестировали часть маршрута «Великой северной экспедиции» в Свердловской области

Мар 31
Москва Центральный федеральный округ
Кадеты протестировали часть маршрута «Великой северной экспедиции» в Свердловской области

На Урале начали продвижение межрегионального туристического проекта по следам географических исследований Витуса Беринга, проведенных в середине 18-го века.
Учащиеся кадетской школы из города Бийска Алтайского края вместе со своим преподавателем Маратом Берингом – прямым потомком легендарного исследователя Сибири и русской Арктики побывали в девяти населенных пунктах Свердловской области, через которые почти три столетия назад прошли русские офицеры, моряки и ученые.

Сопровождавшие их специалисты проинспектировали туристическую инфраструктуру в каждом городе и поселке , информационное наполнение по каждому пункту и пришли к выводу, что этот участок маршрута «Великой северной экспедиции» можно рекомендовать туроператорам для развития образовательного, научно-познавательного и культурного туризма.

Итоги подвели в Центре развития туризма Свердловской области, где алтайские кадеты встретились с уральским писателем Александром Керданом, автором романа «Крест командора» - повествовании об экспедиции Беринга, сделавшей великие географические открытия.

По словам директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, работа по организации и продвижению этого маршрута уже более двух лет ведется вместе с соседями - Пермским краем, Тюменской областью и другими регионами, специалисты стараются максимально адаптировать информацию под детскую аудиторию.

Свердловская область стала частью межрегионального туристического маршрута в 2017 году, соответствующее соглашение подписано Центром развития туризма Свердловской области и туристским информационным центром Перми.

Впервые маршрут «Великой Северной экспедиции» был презентован на международном туристском форуме «Большой Урал» в рамках автопробега «Пермь-Екатеринбург». По словам автора проекта Ильдара Маматова, это самый протяженный маршрут в мире (более 30 тысяч километров), объединяющий 39 регионов России. Его можно проходить полностью – от Санкт- Петербурга до того самого Берингова пролива, или частями в разных регионах России. Туристам предлагается пройти своими ногами по следам великих исследователей и сделать собственные открытия.

Свердловская область, Уральский федеральный округ



 
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