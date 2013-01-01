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ИЗМИР

Качество услуг ЖКХ в Тамбовской области улучшилось

Янв 24
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Качество услуг ЖКХ в Тамбовской области улучшилось

Контроль работы управляющих организаций, подготовки жилищного фонда к эксплуатации в зимний период, порядка начислений за потребление жилищно-коммунальных услуг, обеспечение безопасной эксплуатации газового оборудования – основные направления деятельности управления государственного жилищного надзора области. Об итогах работы ведомства в 2017 году сегодня журналистам рассказали вице-губернатор Игорь Кулаков и начальник регионального управления госжилнадзора Сергей Захарцев.
Глобальная модернизация жилищно-коммунального комплекса региона, на которую все профильные ведомства нацелил губернатор Александр Никитин, уже дает заметные результаты. Значительно сократилось число порывов на сетях в осенне-зимний период и во время подготовки к нему. Как следствие, качество жилищно-коммунальных услуг, которые получают жители Тамбова и области, улучшилось. Это, в частности, отразилось и на обращениях граждан. Как отметил вице-губернатор Игорь Кулаков, в 2017 году их число снизилось на четверть. При этом эффективность осуществления контрольно-надзорных мероприятий выросла на треть, а за прошлый год сумма штрафов в отношении недобросовестных управляющих компаний за невыполнение жилищного законодательства выросла до 3,3 миллиона рублей.

Чаще всего тамбовчане жалуются на нарушение правил содержания и ремонта жилых помещений. Около 1,5 тысячи таких обращений поступило в прошлом году. Еще один «больной» вопрос - неправомерное начисление платы за жилищно-коммунальные услуги. В прошлом году, по словам Сергея Захарцева, было получено 717 таких обращений. 76 из них получили подтверждение. И теперь управляющие компании должны сделать перерасчет размера платы собственникам жилья.

Вообще, работе с управляющими компаниями ведомство уделяет особое внимание. Именно их деятельность вызывает больше всего нареканий у населения. Сотрудники управления проводят большую работу в этом направлении. Как итог - в 2017 году у одной управляющей компании была аннулирована лицензия. В отношении еще двух организаций направлены иски об аннулировании лицензий в Арбитражный суд, еще три организации рискуют потерять право осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами.

Вице-губернатор Игорь Кулаков отметил положительные результаты работы госжилнадзора региона. Залог такого успеха - постоянное взаимодействие ведомства с жителями области. Сотрудники управления провели более восьмидесяти публичных мероприятий. Кроме того, был сформирован новый состав общественного совета по вопросам ЖКХ при главе администрации области. За первые месяцы его работы были рассмотрены вопросы обеспечения безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования, а также установления нормативов потребления коммунальных ресурсов в 2018 году.

В заключении вице-губернатор Игорь Кулаков поблагодарил журналистов за объективное, честное и внимательное освещение темы ЖКХ. Только о работе управления государственного жилищного надзора области в 2017 году в региональных и федеральных СМИ вышло порядка 450 информационных материалов.



 
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