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К празднованию 75-й годовщины Победы в Курской битве в музее «Большой дуб» проведена реэкспозиция

Июн 28
Курская область Центральный федеральный округ
К празднованию 75-й годовщины Победы в Курской битве в музее «Большой дуб» проведена реэкспозиция

Музей был открыт 9 мая 1975 г. по инициативе Курского областного Совета ветеранов Великой Отечественной войны. Его фонды насчитывают 11700 единиц хранения, экспозиционная площадь - 309 кв. м. Ежегодно музей посещает около 22 тыс. человек.
- На ремонт и реэкспозицию из областного бюджета было выделено более 4 млн рублей. Мы использовали ранее не публиковавшиеся документы Госархива Курской области и архива УФСБ, исследования историков и краеведов по данной теме. Характер отображаемого периода раскрывается и через личные предметы, принадлежавшие конкретным людям, - рассказала директор областного краеведческого музея Ирина Лоташева.

Теперь в одном из залов можно увидеть фотографии и вещи руководителей партизанского движения и бойцов отряда. Об особенностях партизанского быта рассказывает раздел «Партизанская землянка».

Появились в музее и новые интересные экспонаты, такие как рация Курского подпольного горкома; личные вещи комиссара 1-й Курской партизанской бригады и другие.

Сотрудникам музея удалось воссоздать фрагмент интерьера дома семьи Кулаковых, который был явочной квартирой и штабом Михайловского партизанского отряда.

- Использование мультимедийных средств, цифровых технологий, а также исторических реконструкций «Партизанской землянки» и «Явочной квартиры» дают возможность наиболее эмоционально воздействовать на посетителей, погружая их в атмосферу того времени, - говорит директор железногорского музея Людмила Хилинская.

Куряне и гости нашего региона смогут увидеть здесь материалы, рассказывающие об освобождении Михайловского (ныне Железногорского) района от немецко-фашистских захватчиков, найденные во время раскопок поисковым отрядом «Рубеж».

В поселке Большой Дуб 17 октября 1942 г. были расстреляны 44 мирных жителя, в том числе 26 детей и пятеро грудных младенцев. От сожженного поселка остался только фрагмент дерева, давшего ему название, а ныне представленного в экспозиции.



 
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