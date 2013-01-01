Животных из Дании доставили спецбортом самолета на свинокомплекс в Приморском крае



Группа компаний «Русагро» завезла первую партию в пятьсот голов свиней лучшей мировой генетики на новую племенную ферму в ТОР «Михайловский»

«Всего до конца декабря мы завезем более трех тысяч животных. Первая товарная продукция будет произведена уже в феврале 2019 года, выход на проектную мощность запланирован на 2021 год. Все свинокомплексы строятся за пределами поселений по экологическим стандартам более жестким, чем европейские», – сообщил генеральный директор группы компаний «Русагро» Максим Басов.

Компания «Русагро» реализует на территории ТОР «Михайловский» в Приморском крае самый крупный свиноводческий проект в России с объемом инвестиций почти 28 миллиардов рублей. Всего будет построено семь комплексов мощностью по три тысячи голов каждый, а также современный элеватор, комбикормовый завод и убойный цех.

«На предприятии будут работать более двух тысяч человек, что благоприятно повлияет на экономику Михайловского района. Реализация проектов резидентов данной ТОР позволит обеспечить население региона охлажденной свининой по доступной цене и выйти на азиатский рынок», - отметил вице-губернатор Приморского края Валентин Дубинин.

ТОР «Михайловский» специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции.

Сельское хозяйство – одно из стратегических направлений развития экономики Приморья. Власти и бизнес планируют к 2020 году обеспечить внутренний рынок основными продуктами собственного производства и поставлять сельхозпродукцию на экспорт.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ