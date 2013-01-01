Жительница Ижевска получила грант 100 000 рублей на открытие своего бизнеса

30 мая 2018г. в Ижевске успешно завершился федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». 29 жительниц Удмуртской Республики прошли бесплатное обучение основам предпринимательства.

Первое место на конкурсе бизнес-идей в рамках проекта заняла концепция «Школы шитья и рукоделия» авторства Веретенниковой Ксении. Её бизнес-идея получит воплощение благодаря гранту 100 000 рублей от Благотворительного фонда Аmway «В ответе за будущее».

В течение пяти дней участницы проекта в Ижевске участвовали в лекциях и мастер-классах, работали над собственными бизнес-проектами и получали персональные рекомендации от профессиональных предпринимателей.

В финале интенсивного обучения состоялся конкурс бизнес-проектов, где 28 участниц презентовали экспертному жюри свои бизнес-идеи. Защита проектов состоялась 30 мая в Республиканском бизнес-инкубаторе. В конкурсное жюри вошли представители организаторов (Комитет по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Благотворительный фонд Аmway «В ответе за будущее»), представители Банка УРАЛСИБ (федерального партнера проекта «Мама-предприниматель»), а также представители инфраструктуры поддержки предпринимательства Удмуртской Республики: Центр поддержки предпринимательства, Фонд развития предпринимательства, Республиканский бизнес-инкубатор.

Лучшим по мнению экспертного жюри стал проект Веретенниковой Ксении, мамы 4 детей. Ксения получила грант в 100 тысяч рублей от Благотворительного фонда Аmway «В ответе за будущее», который поможет в воплощении её бизнес-идеи: «Школа шитья и рукоделия» (@fabrica_vs).

Дополнительно были отмечены призами проекты участниц, которые выделили члены жюри, как особо привлекательные и близкие к реализации. Это и личные консультации экспертов проекта, годовое наставничество от Бизнес-инкубатора, сертификат на косметику Аmway, сертификаты на бьюти-процедуры, наборы «Личный финансист». Также девушки лично поздравили друг друга, вручив памятные подарки и сертификаты на свои услуги. Завершил церемонию награждения букет, который вручила победительнице участница проекта Ольга Прохорова, очень символично состоящий из 27 клубничек и одной редиски.

Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель» дает возможность женщинам в декретном отпуске, мамам несовершеннолетних детей, а также женщинам, состоящим на учете в службе занятости, бесплатно пройти пятидневный тренинг, получить ценные советы экспертов и реализовать свои бизнес-идеи. Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Комитетом по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд Аmway «В ответе за будущее». Официальным партнером мероприятия выступает Банк УРАЛСИБ. В Ижевске проект проходит также при поддержке Правительства УР, Министерства экономики УР, Центра поддержки предпринимательства и Республиканского бизнес-инкубатора.

В 2018 году проект «Мама-предприниматель» охватит более 50 регионов России. Следующими бизнес-эстафету перехватят жительницы Челябинской области.