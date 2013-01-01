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ИЗМИР

Жительница Ижевска получила грант 100 000 рублей на открытие своего бизнеса

Июн 13
Удмуртская Республика Приволжский федеральный округ
Жительница Ижевска получила грант 100 000 рублей на открытие своего бизнеса
30 мая 2018г. в Ижевске успешно завершился федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». 29 жительниц Удмуртской Республики прошли бесплатное обучение основам предпринимательства.

Первое место на конкурсе бизнес-идей в рамках проекта заняла концепция «Школы шитья и рукоделия» авторства Веретенниковой Ксении. Её бизнес-идея получит воплощение благодаря гранту 100 000 рублей от Благотворительного фонда Аmway «В ответе за будущее».

В течение пяти дней участницы проекта в Ижевске участвовали в лекциях и мастер-классах, работали над собственными бизнес-проектами и получали персональные рекомендации от профессиональных предпринимателей.

В финале интенсивного обучения состоялся конкурс бизнес-проектов, где 28 участниц презентовали экспертному жюри свои бизнес-идеи. Защита проектов состоялась 30 мая в Республиканском бизнес-инкубаторе. В конкурсное жюри вошли представители организаторов (Комитет по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Благотворительный фонд Аmway «В ответе за будущее»), представители Банка УРАЛСИБ (федерального партнера проекта «Мама-предприниматель»), а также представители инфраструктуры поддержки предпринимательства Удмуртской Республики: Центр поддержки предпринимательства, Фонд развития предпринимательства, Республиканский бизнес-инкубатор.

Лучшим по мнению экспертного жюри стал проект Веретенниковой Ксении, мамы 4 детей. Ксения получила грант в 100 тысяч рублей от Благотворительного фонда Аmway «В ответе за будущее», который поможет в воплощении её бизнес-идеи: «Школа шитья и рукоделия» (@fabrica_vs).

Дополнительно были отмечены призами проекты участниц, которые выделили члены жюри, как особо привлекательные и близкие к реализации. Это и личные консультации экспертов проекта, годовое наставничество от Бизнес-инкубатора, сертификат на косметику Аmway, сертификаты на бьюти-процедуры, наборы «Личный финансист». Также девушки лично поздравили друг друга, вручив памятные подарки и сертификаты на свои услуги. Завершил церемонию награждения букет, который вручила победительнице участница проекта Ольга Прохорова, очень символично состоящий из 27 клубничек и одной редиски.

Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель» дает возможность женщинам в декретном отпуске, мамам несовершеннолетних детей, а также женщинам, состоящим на учете в службе занятости, бесплатно пройти пятидневный тренинг, получить ценные советы экспертов и реализовать свои бизнес-идеи. Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Комитетом по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд Аmway «В ответе за будущее». Официальным партнером мероприятия выступает Банк УРАЛСИБ. В Ижевске проект проходит также при поддержке Правительства УР, Министерства экономики УР, Центра поддержки предпринимательства и Республиканского бизнес-инкубатора.

В 2018 году проект «Мама-предприниматель» охватит более 50 регионов России. Следующими бизнес-эстафету перехватят жительницы Челябинской области.



 
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